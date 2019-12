Il Mercatino dell'Antiquariato a Gradisca d'Isonzo

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell'usato

L’Alpe Adria in Friuli Venezia Giulia non ha ritrovi mercatali più forniti del, che ogni terza domenica del mese porta apiù diprovenienti non soltanto dal nord Italia ma anche da Slovenia Le bancarelle si spalmano sull’intera superficie del, in particolareed è un appuntamento che cresce continuamente in risonanza e partecipazione, insomma il tradizionale che evolve nello speciale grazie all’operato dell’la cui organizzazione permane fondamentale per i dinamismi della manifestazione.Il mercatino gradiscano tratta essenzialmente l’non mancando però di sfoggiare e proporre anche pezzi diin genere e qualche estratto di. C’è di che entusiasmarsi girando fra i banchi traboccanti di, taluni molto strani o addirittura mai visti prima, pezzi unici del passato e antichi monili, suppellettili e utensili. Vi compaiono porcellane, stampe sbiadite, strumenti della cucina di una volta (pestai, paioli, mestoli di legno), vecchi candelabri e poi giocattoli, bambole, ceramiche e complementi d’arredo evinti da dimore lontane nel tempo.Consigliato a chi vuol fare buoni affari, a chi ama l’ambiente e dunque crede nel riutilizzo e a chi ancora soffre di nostalgia per gli anni che mai più ritorneranno.Mercatino Mitteleuropeo dell’usatoParco della Spianata e Viale Regina Margherita – Gradisca d’Isonzo ( Gorizia ).15 dicembre 2019, 19 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 20 settembre, 18 ottobre, 15 novembre, 20 dicembre 2020.dalle ore 9.00 alle ore 19.00.accesso gratuito.mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.contattare il cell. 347/4848064.Dall’Autostrada A4 Venezia Trieste si deve uscire a Villesse o a Redipuglia; la stazione più vicina si trova a Sagrado lungo la linea ferroviaria Trieste – Udine ; l’aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste è quello cui fare riferimento.Scopri i principali mercatini di antiquariato in Friuli Venezia Giulia