I mercatini di Natale a San Potito Sannitico

Informazioni utili, date e orari del mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel paese di San Potito Sannitico , borgo di circa 2000 abitanti della provincia disituato all’interno del territorio del, come da tradizione torna anche quest’anno il, organizzato dalla Pro Loco e dalla locale amministrazione comunale.La manifestazione, giunta ormai alla XXII edizione, si svolge da via Trutta a via delle Sale nel fine settimana delcon un ricco programma di appuntamenti che accompagnano i visitatori nella loro passeggiata tra le bancarelle del mercatino, dove gli artigiani locali propongono manufatti e prodotti gastronomici del territorio (come il delizioso torcinello) e degustazione del tartufo.Durante il weekend sono molti glie gli spettacoli musicali che si alternano nelle strade, dove si possono anche ammirare installazioni di, presepi, esposizioni d’arte e tanto altro. In occasione dell’evento si può inoltre visitare il piano terra dello storicoed effettuare un tour dei murales in paese.Mercatino di Nataleda via Trutta a via delle Sale, San Potito Sannitico (Caserta).3-4 dicembre 2022.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.San Potito Sannitico si trova circa 40 km a nord-est di Caserta.Per chi proviene da nord sull’autostrada A1, l’uscita consigliata è a Caianello, da dove si prosegue sulla SS372 Telesina, per poi svoltare per Gioia Sannitica e proseguire per San Potito Sannitico.Chi arriva da Caserta può viaggiare sulla SS87 Sannitica, svoltando per Gioia Sannitica e proseguendo fino a San Potito.A San Potito sono presenti oltre 120 posti letto e un'area attrezzata per i camper.