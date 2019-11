La Mostra su Livio Seguso a Murano, Museo del Vetro

Cosa aspettarsi dalla mostra

Livio Seguso. In principio era la goccia

La mostra è dedicata ad uno dei pioniere nell'impiego del vetro quale mezzo espressivo artistico. Seguso procede nella sua richiesta sempre con proposte nuove e affascinanti. Gli spazi del Museo del Vetro di Murano accoglieranno il visitatore affinché si avvicini ad un'arte dalle mille suggestioni e forme, sullo sfondo di un racconto che non trascura lo sguardo alla tradizione, né alle altre eccellenze contemporanee.

La splendida esposizione vede il vetro, amato e impiegato da sempre da Seguso, in uno scambio e un gioco di rimandi di grande effetto e innovazione. È l'essenzialità che caratterizza l'opera del maestro; sono la purezza delle forme e l'originalità che rendono questi lavori vere e proprie opere, capaci di conquistare e affascinare un pubblico internazionale, fin dal principio della ricerca.

L'esposizione rappresenta un momento importante per il lavoro svolto e rappresenta un percorso che Venezia con le sue Istituzioni sta sostenendo e alla quale sta dedicando attenzione ed energie.

Museo del Vetro, Murano
15 ottobre 2019 – 12 aprile 2020
Orari: dal 1° novembre al 31 marzo 10.30 – 16.30; dal 1 aprile al 31 ottobre 10.30 – 18.00
Biglietti: intero euro 12,00 (ingresso museo) euro 2 (ingresso mostra)