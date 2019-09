La Fiera del Tartufo Bianco di Pergola

Informazioni utili, date e orari della Fiera del Tartufo

Il Comune di Pergola , in provincia di Pesaro Urbino , ospita ogni anno un importante evento legato al tartufo, uno dei prodotti tipici del territorio marchigiano.Per tre domeniche consecutive – rispettivamente il– arriveranno in paese migliaia di visitatori alla, giunta ormai alla 24° edizione.L’occasione è dunque buona per assaggiare e acquistare il delizioso fungo ipogeo, ma anche per visitare uno dei borghi più belli delle Marche , situato sulle colline dell’Alta Valle del Cesano.La grande mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici locali si svolge nelle strade del centro storico, dove gli stand e le bancarelle si estendono per oltre un km di percorso espositivo. Le prelibatezze regionali, sia locali che dal resto d’Italia, sono come sempre uno dei punti di forza della kermesse, che richiama turisti italiani e internazionali, attratti anche dagli altri punti d’interesse del borgo: il locale, ad esempio, vede ogni anno aumentare esponenzialmente il numero di visitatori durante la manifestazione.Nellasi acquista direttamente dalle aziende locali, mentre chi vuole mangiare può farlo presso i ristoranti e le locande che per l’occasione propongono cucina tipica al tartufo.Tra gli eventi di contorno della fiera, nella cornice del Teatro Angel dal Foco, va in scena ogni domenica uncon chef di fama nazionale (i piatti preparati saranno poi disponibili per la degustazione durante la cena di gala servita nel foyer del teatro) eche parleranno di tartufo.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti sagre e fiere del tartufo in Italia Fiera Nazionale del Tartufo Bianco PregiatoPergola (provincia di Pesaro e Urbino).6-13-20 ottobre 2019.dal mattino fino a sera.ingresso gratuito.la fiera si svolge nelle strade di Pergola.Gli appuntamenti del Teatro dei Golosi, con cooking show e cena, si svolgono ogni domenica con lo spettacolo alle ore 18 e la cena alle ore 20 presso il Teatro Angel dal Foco di Pergola (ingresso 10 euro, cena 45 euro + prevendita).- Domenica 6 ottobre: chef Renatone, ospite Roberto Giacobbo.- Domenica 13 ottobre: chef Alfonso Della Croce, ospite Giancarlo Magalli.- Domenica 20 ottobre: chef Fabio Pisani, Ospite Edoardo Vianello.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook della manifestazione.Pergola può essere raggiunta da Fano , sulla costa, percorrendo la SS73bis e la SP40 per 46 km.Anche da Urbino si percorrono le stesse SS73bis e SP40, ma per 42 km.Per chi arriva da Gubbio , in Umbria , Pergola si raggiunge tramite la SS452-SP3 fino a Vagli e da lì SP424.