Cioccovisciola, la Festa della Cioccolata a Pergola

Torna puntualmente a dicembre ladi, ormai giunta alla XII edizione. Da queste parti è l'evento più atteso dai cittadini locali e dai turisti nel periodo delle feste natalizie.Eppure, chi viene da fuori probabilmente non sa. Si tratta di un prodotto locale molto apprezzato e che tradizionalmente viene chiamato Vino di Visciole, Visner o Visciolata, ottenuto da un frutto selvatico molto particolare, la visciola, e viene fatto fermentare con un vino rosso ottenuto dalla vendemmia precedente.La bontà del cioccolato e il sapore speciale del visciolato di Pergola incontrano per l'occasione il profumo del tartufo bianco pregiato e delle altre prelibatezze del territorio. Per tre giornate - rispettivamente l'il centro storico di questo caratteristico paese marchigiano si riempie di stand gastronomici e prodotti tradizionali come i vini DOC, la cioccolata artigianale e la pasticceria tipica delle feste di Natale.Ladi Pergola rappresenta il connubio perfetto tra sapori e antiche tradizioni. Sono tre giorni all’insegna deldove immergersi nell'atmosfera delle feste tra strade illuminate, degustazioni, mercatini e le eccellenze locali come il vino di visciole, ma anche il tartufo, il miele, il vino Pergola doc, l’olio e i formaggi.Come sempre non manca l'ormai tradizionaleche propone visite guidate e degustazioni. La Cioccovisciola è infatti anche l’occasione per esplorare le bellezze monumentali di Pergola, scoprendo uno deie le sue bellezze culturali, come il Museo dei Bronzi Dorati, le numerose chiese e gli antichi monumenti sparsi nel centro storico.Cioccovisciolacentro storico di Pergola (provincia di Pesaro e Urbino).8-10-11 dicembre 2022.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Cioccovisicola e sulla pagina Facebook della Pro Loco.dall'autstrada A14 uscita Marotta-Mondolfo, da dove si prosegue per 35 finoa destinazione.La stazione ferroviaria a uso turistico si trova sulla linea Urbino-Fabriano.