La Settimana del Malfatto a Carpenedolo

Informazioni utili, date e orari della Settimana del Malfatto

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È una sette giorni che anticipa sontuosamente la manifestazione Sapori d’Autunno preparando adeguatamente i palati alla maratona del gusto.Laè perl’anticamera della festa ma è festa essa stessa, una kermesse gastronomica che nel periodofarà da palcoscenico al favoloso piatto tradizionale della cucina bresciana, un primo che si è guadagnato nel 2014 laQuesta perla prelibata, derivata da un impasto a base di spinaci, cicoria, erbette, grana padano, uova noce moscata, pangrattato, farina bianca e sale (al tutto si dà la forma di piccoli cilindri da lessare e condire con burro e salvia o pomodoro), si potrà degustare neioppure acquistare direttamente daiDurante la Settimana del Malfatto i “degustatori” riceveranno unche darà accesso all’organizzata perSettimana del Malfatto De.C.O.Carpenedolo ( Brescia ).dal 2 al 10 novembre 2019.ristoranti pranzo e cena, produttori tutto il giorno.secondo carta menù di produttori e ristoranti.settimana gastronomica.contattare la Pro Loco al tel. 030/969011 o inviare una e-mail all’indirizzo proloco@comune.carpenedolo.bs.it consultare il sito ufficiale della Pro Loco.Dall’Autostrada A4 bisogna uscire allo svincolo di Brescia Est, proseguire per Montichiari seguendo le indicazioni per Carpenedolo; dalla stazione ferroviaria di Brescia procedere fino a destinazione con gli autobus Apam; l’aeroporto “Gabriele d’Annunzio” di Brescia è quello cui fare riferimento.Scopri tutti gli eventi in Lombardia