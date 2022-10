La Sagra del Cardo e della Bagna Cauda ad Andezeno

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Ladi, alle porte di, ha tutti i colori dell’autunno; in programma il, questa sagra ha una storia davvero longeva, basti pensare che quest’anno giunge alla 47° edizione.Un bel record per una manifestazione antica che punta a valorizzare i prodotti del territorio e le buone tradizioni della tavola. Contestualmente, inoltre, si svolge anche laPer venerdì e sabato è prevista l’apertura dellodalle 19.30, mentre il clou è in programma domenica alle ore 16 con lacome la Bela Cardera e il Bel Siolé, le maschere tipiche andezenesi. A mezzogiorno, invece, fuochi accesi nel grande stand gastronomico che proponeAttenzione, perchè laper sedersi a tavola.: Sagra del Cardo e della Bagna Cauda - Sagra della Cipolla: Andezeno (Torino).: dal 7 al 9 ottobre 2022.: ingresso libero. Prenotazione obbligatoria per lo stand gastronomico al 328 8847906.: sagra gastronomica.Venerdì 7 ottobreOre 19:30 apertura stand gastronomico con degustazione bagna cauda.A seguire Dj Set con MDA.Sabato 8 ottobreOre 19:30 apertura stand gastronomico con degustazione bagna cauda.A seguire serata musciale con Daniela Carbone.Domenica 9 ottobreOre 10 inaugurazione sagra presso biblioteca di strada Cesole.Banco di beneficenzapresso la chiesa dei Batù.Ore 12 apertura stand gastronomico con degustazione bagna cauda.Ore 16 sfilata dei personaggi storici e folkloristici. Area paco pubblico concerto dei VVESPRII.Inoltre: intrattenimento musicale su tutta l'area della fiera a cura della FC Streetband, dimostrazione e spettacolo di danza della scuola Liberty Dance e, nell'area parco di Villa Simeom FANTAPARCO, fattoria didattica e volo dei rapaci.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco. : siamo a una ventina di chilometri da Torino, dal capoluogo per raggiungere Andezeno si può seguire la regionale 10. Attiva la navetta gratuita dalla sede dei Mangimi Morando (via Chieri 61) a quella dei Vivai Zazzera (Corso Vittorio Emanuele 76).