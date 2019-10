La Mostra 'Landscapes' a Milano, Stazione di Porta Garibaldi

Cosa aspettarsi dalla mostra

In occasione della presentazione della stagione entrante dell’, verrà inaugurata i primissimi giorni di ottobre la mostra ", prima tappa dela cura disarà fruibile per il grande pubblico il frutto del prezioso progetto, negli spazi delladel Passante ferroviario, aLa conferenza stampa, aperta al pubblico, si terrà giovedì, con la partecipazione dell’, che racconteranno lo spirito di questa splendida avventura nata alcuni anni fa.Il “Progettopassante” è nato con l’obiettivo di ridefinire l’fa propri questi obiettivi e riprendere “”, affinché l’arte esca dagli spazi convenzionali per raggiungere il pubblico per unaNel 2012ha iniziato a sostenere il progetto, creando una sinergia per la riqualificazione diin disuso nelle stazioni delSono benad aver partecipato a questa preziosa iniziativa, impegnati attraverso la loro arte e la loro ricerca a creare un insieme di paesaggi e mondo ideale che riunisce tutti i continenti.Coinvolgenti e capaci di stupire il pubblico sono le proposte presentate alla cittadinanza,attraverso i quali gli artisti si occupano e partecipano alla riqualificazione di spazi urbani in disuso, per uno scambio con la cittadinanza facile e libero.Ladi questiè al centro di un progetto che riunisce realtà importanti provenienti dal mondo dell’arte e dell’artigianato, ma anche del sociale e della cultura in generale, pronte ad esprimersi per e con la cittadinanza.LandscapesStazione di Porta Garibaldi del Passante ferroviario, Milano4 ottobre – 31 dicembre 2019: 6.00- 00.00: ingresso liberoScopri tutte le mostre e gli eventi in Lombardia