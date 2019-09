Il Clown e Clown Festival a Monte San Giusto

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Ogni anno il comune marchigiano disi trasforma per una settimana nella città del sorriso grazie al. La manifestazione quest’anno arriva a spegnere ben quindici candeline e ci porta nel cuore della provincia di Macerata , con un programma incentrato sull’arte circense, che si estendeTema di questa edizione,, celebrato insieme a personaggi famosi e a tantissimi progetti artistici di clownerie e circo contemporaneo, workshop, grandi eventi di piazza e incontri formativi sulla clown-terapia con la Federazione Nazionale Clown Dottori e altre associazioni umanitarie.Il valore della scelta del tema, sta tutta nel nome;, ma a volte quando lo si perde si apprendono le lezioni più importanti. Per definizione il clown vive la sua esistenza perennemente in bilico, rischia sempre, inciampa, cade e si rialza grazie ai sorrisi e all’appoggio del pubblico. Per ricordare l’importanza del cambiamento e della ricerca di nuovi equilibri, sul campanile della chiesa campeggia un bel nasone rosso, simbolo della manifestazione, nonché una delle tante decorazioni che addobbano la città.In questo grande circo all’aperto, non mancano quindi i grandi ospiti a partire dache il 2 ottobre si racconterà in un’intervista sotto al grande tendone del GalizioTorresi Circus; poi sarà la volta di, clown umanitaria libanese e fondatrice della compagnia teatrale Clown Me In, di, ambasciatore del Clown&Clown Festival e protagonista del grande evento finale del 6 ottobre e, alias Caterina Bellandi, che con il suo colorato TaxiMIlano25 effettua corse gratuite da e per l’ospedale Meyer di Firenze per i bambini malati di tumore.Durante tutta la settimana si potrà assistere agli spettacoli di tantissime compagnie e di artisti professionisti tra, oppure divertirsi con ilTra i grandi eventi di piazza, segnaliamo, previsto per sabato 5 ottobre, con gli studenti di Monte San Giusto e di altre scuole del territorio che giocheranno con le vernici naturali, mentre nel pomeriggio ci sarà una verarealizzata con polveri colorate indiane.La manifestazione si conclude come di consueto con, una gigantesca animazione di piazza con migliaia di palloni colorati; durante l’evento verrà consegnato il Premio Clown nel Cuore.Il Clown&Clown Festival è ideato dalla, compagnia di clown-musicisti sangiustesi.: Clown & Clown Festival: Monte San Giusto (Macerata): dal 29 settembre al 6 ottobre 2019: non disponibili: ingresso libero: festival artistico: sul sito ufficiale della manifestazione: da nord A1 con uscita Val di Chiana; da sud A24 Roma-L’Aquila, superstrada L’Aquila-Teramo e A14 con uscita Civitanova Marche . Durante la manifestazione è attivo un servizio di navetta gratuito da Villa San Filippo al centro storico di Monte San Giusto.Scopri tutti gli eventi delle Marche