La Festa del Perdono a Terranuova Bracciolini

Storia

La Festa del Perdono oggi

Informazioni utili, date e orari della fiera

Calendario delle aperture

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lariveste per gli abitanti diun significato particolare perché ha solidi rimandi storici e risvolti cronologici che ne hanno secolo dopo secolo mutato la fisionomia. Per la conciliazione del sacro e del profano è da considerarsi più propriamente una, chemette in scena la sua 408° edizione.La prima edizione la fiera fu indetta per “benigno rescritto” del, il quale concesse – a differenza del predecessore- l’organizzazione della fiera ogni anno rigorosamente la quarta domenica di settembre a partire dal 1632. Da allora tale appuntamento fisso ha motivato nel tempo la popolazione, che ha reso l’evento uno dei più importanti della regione.L’obiettivo iniziale era quello di vendere, comprare e confrontarsi nella piena logica fieristica, ma progressive implementazioni hanno condotto la Festa del Perdono verso un lido di più largo respiro, permettendo l’introduzione di un fitto. Non a caso il termine “perdono” si connatura espressamente al lato liturgico della festa, più specificamente alla richiesta delle indulgenze.Da estesissimo, la manifestazione ha toccato pian piano molti altri temi vertendo il proprio interesse su intrattenimenti popolari moderni e consueti: ecco spiegati gli aspetti tradizionali che troviamo ancora oggi, come l’, la(26 settembre, dalle ore 6), lo spettacolo pirotecnico di chiusura (27 settembre ore 22:45, Viale Europa altezza via Don Milani) e i caldarrostai nelle vicinanze delLa Fiera del Perdono contempla inoltre mostre, esposizioni di utensili e attrezzi agricoli, musica, arte di strada, teatro, bancarelle e dimostrazioni di antichi mestieri, e poi ancora la, la, la, la, la tombola e il mercato delle merci accompagnato dallo street food, per un ricchissimo programma (sia popolare che religioso) consultabile sulla pagina Facebook della Pro Loco (vedi link qui sotto).Festa del PerdonoTerranuova Bracciolini (Arezzo).dal 23 al 27 settembre 2022.ingresso gratuito.festa popolare e religiosa.la 408° Fiera di Terranuova è aperta dal sabato al martedì dalle ore 9 alle 24, ma ci sono appuntamenti a tutte le ore in diverse location già da giovedì 22 settembre.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook della Pro Loco.Tel. 055 9737095, e-mail proloco.terranuova@gmail.com si raggiunge Terranuova percorrendo l’Autostrada A1, da cui si esce a Valdarno per proseguire sulla SP 11 in direzione di, continuando poi sulla SP 59 diretta in paese.Dalla stazione ferroviaria di Arezzo si arriva al borgo a bordo dell’autobus Florentia Bus linea 2 oppure con il treno della ferrovia privata LFI fino alla stazione di Montevarchi-Terranuova, da qui completando il viaggio con l’autobus SITA linea 92.L’aeroporto più vicino è quello di, a 60 km dalla località.