La Festa del Fagiolo di Lamon

Informazioni utili, date e orari della Festa

Calendario delle aperture

corrisponde alla tanto attesache apromuove e valorizza una coltura introdotta nel territorio almeno 500 anni or sono, favorita da un clima mite e da un terreno alluvionale ghiaioso ideale per il favoloso legume. Ladella partecipata manifestazione si svolge nel bel paese in provincia di Belluno , una tre giorni lamonese che esprime motivi d’orgoglio per la preziosa risorsa protetta dal 1993 dale dal 1996 detentrice delassegnatole dallaFulcri dell’evento una grande, lae l’: il contesto favorirà quanti ambiscono ad acquistare il legume e magari gustarlo in tutte le sue sfumature e accezioni (note le quattro qualità “spagnolet”, “Spagnol”, “Canalin” e “Calonega”) visitando gliallestiti nele nei quali vi sarà occasione di accedere a tante altre prelibatezze, fra le quali gnocchi di patate con ragù di pecora, guancette di maiale con fagioli di Lamon I.G.P. al rosmarino e crespelle ai fagioli Calonega. Nell’area espositiva trovano inoltre posto spazi dove lae levengono condivise per l’accrescimento della conoscenza del territorio, e poi tantoe il summenzionato artigianato presente nelContestuale alloin compagnia degli allievi delle scuole alberghiere l’intervento dello special guest, gastronomo di fama chiamato a presiedere la giuria del. Non mancherà laofferta da, daie iA Tavola nel Feltrino – La Festa del FagioloPiazza III Novembre e centro storico – Lamon (Belluno).dal 20 al 22 settembre 2019.venerdì 20 dalle ore 14.00 alle ore 23.00, sabato 21 dalle ore 9.00 alle ore 23.00, domenica 22 dalle ore 9.00 alle ore 23.30.ingresso gratuito.festa gastronomica.consultabile alla pagina della Pro Loco.chiamare il tel. 0439/96393 o inviare una e-mail all’indirizzo prolocolamon@libero.it ; consultabile la pagina Facebook dedicata.Dalla SS 47 della Valsugana occorre uscire a Feltre-Belluno-Primiero, oltrepassare Arsiè e dopo 4 km circa uscire allo svincolo di Fonzaso, percorrere la SR 50 e al Ponte Serra svoltare a sinistra verso Lamon; dalla stazione di Feltre si raggiunge il paese in autobus; l’aeroporto internazionale “Antonio Canova” di Treviso è quello cui fare riferimento.Scopri i principali eventi del Veneto