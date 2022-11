La Sagra dei Fagioli a Guardiaregia

Informazioni, date e orari della Fagiolata di San Nicola

Nel piccolo paese molisano di, in provincia di, lariesce ogni anno a entusiasmare gli 800 abitanti la vigilia della giornata dedicata al Santo Patrono.Il giorno dell'evento è tradizionalmente il, festeggiato con una grandedopo la messa, che si conclude con la distribuzione delle pagnottelle benedette (le panelle).Nel cenacolo, una sala polifunzionale del Comune, a essere gustata è una trionfante quanto succulenta zuppa di fagioli, legume considerato a ragione uno dei prodotti dell’eccellenza regionale., ma di una cena a tutti gli effetti, un appuntamento che tocca le corde della religione, del folclore, del rispetto che gli autoctoni nutrono per il passato appartenuto a genitori e nonni.Fa da sfondo un borgo antico, a sua volta incorniciato dalla verdeggiante, i cui boschi, gole e cascate integrano di fatto quella che è riconosciuta come Oasi del WWF, ovvero ilLa devozione popolare è dunque anche devozione per il gusto, le vecchie e scrupolose preparazioni, la cucina dei tempi andati che ancora fanno eco trovando il proprio spazio in una società frenetica. Per i fagioli Guardiaregia ha mantenuto un posto di preminenza, e ogni anno si attende l’evento caldeggiandolo fin dal 29 novembre (la data coincide con l’inizio della novena sacra) con il complesso musicale itinerante per le vie del centro, intento a bussare a ogni porta per far udire motivetti speciali supportati dal suono eccezionale delle campane in concerto.Fagiolata di San NicolaGuardiaregia (Campobasso).5 dicembre 2022.gratuito.maggiori informazioni sul sito del Comune in auto, da Campobasso, percorrere la SS 87 fino al bivio di Guardiaregia e imboccare poi la SP164.Guardiaregia possiede una propria stazione ferroviaria.I principali collegamenti sono assicurati dagli autobus SATI, Lariviera e Molise Trasporti.L’aeroporto di Napoli è quello più vicino, dista 102 km circa dalla località.