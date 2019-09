La Mostra su Orazio Gentileschi a Cremona, Museo Civico Ala Ponzone

Una mostra per appassionati

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

Un’occasione esclusiva è quella che propone ladi Cremona dal, quando presenterà al pubblico. In dialogo uno con l’altro i due capolavori saranno circondati da una selezione di dipinti, sculture e incisioni relativi allaLa mostra “”, curata da, sarà fruibileper coinvolgere il grande pubblico nell’affascinante lavoro seicentesco di Gentileschi, capace di intrigare e rapire già al tempo della realizzazione.Si tratta di un momento di grande valore che sta già creando particolare interesse tra gli appassionati di arte e gli operatori del settore, rappresentando ungrazie sia alle due tele esposte, ma anche grazie all’accuratissima selezione di avori, incisioni e dipinti che attendono il visitatore.Un percorso studiato per entrare ed immergersi in un mondo in cui sarà illuminate certamente l’approfondimento sugli aspetti teologici e iconografici, ma anche godibile da un punto di vista delraccontare episodi e passaggi salienti della celebre Fuga.

Mostra: Orazio Gentileschi - La fuga in Egitto

Dove: Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona

Quando: 19 ottobre – 2 febbraio 2020

Orari: da martedì a domenica 10 – 17; festivi 10 - 17

Biglietti: intero euro 7,00 ridotto euro 5,00 Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese

Maggiori info: sito ufficiale

