La Desmontegada de le Caore a Cavalese

Informazioni, programma, date e orari della Desmontegada

Immaginate oltreche invadono un centro abitato attraversando strade, piazze e vicoli in un clima di imperiosa festa popolare, lasciando sempre e comunque meravigliati coloro che si fermano a guardare il folto gruppo di animali in viaggio. Non è onirismo né finzione, è la, checelebra il rientro delle capre dall’alpeggio estivo.Il gregge origina così un suggestivo spettacolo sfilando attraverso le case e guidato dai pastori (12 settembre, ore 14) un inno di cultura e tradizione che offre un saggio di cosa vuol dire esplorare il folklore, gli usi e costumi della, popolata da gente semplice che non disconosce il passato abbracciandone ancora le. La Desmontegada è un evento che risveglia d’un tratto la passione per la genuinità, la gioia di vivere e la conoscenza delle dinamiche di montagna. In piazza si fa festa ed emerge un mondo di rurali fantasticherie, di eredità, riti e segreti.Un’edizione speciale della Desmontegada de le Caore con tre giorni di esperienze di gusto e folklore per festeggiare il ritorno dall’alpeggio con musica, aperitivi in quota, passeggiate, spettacoli a tema e ovviamente ilcon tutte le specialità di un territorio generoso che corona i dintorni di, dove si possono dunque degustare e acquistare prelibatezze come il formaggio di capra ma anche ricotta, burro e miele montano.Si scopre il borgo di Cavalese e la Magnifica Comunità di Fiemme con i racconti degli allevatori, le visite in stalla e in malga, i laboratori e degustazioni delle eccellenze della Val di Fiemme, protagoniste della rassegna gastronomicaper tutta la settimana; idel paese partecipano alla rassegna inserendo nei loro menù rigorosamente a km 0 eccezionalità ben note, speck, latticini e titani quali il Puzzone dele il Formae Val Fiemme lavorato dalIlprosegue la sua opera di promozione e valorizzazione tramite la "" in cui si comprendono esperienze fra malghe, alberghi, B&B, agriturismi e strutture ricettive che garantiscono l’accesso alle principali perle gastronomiche delGli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Alcuni eventi richiedono l'esibizione del. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale (vedi link qui sotto).Desmontegada de le CaoreCavalese (Trento).dal 10 al 12 settembre 2021.evento gratuito. Alcuni appuntamenti hanno costi specifici.festa agropastorale.maggiori informazioni e programma completo a questa pagina contattare l’APT Val di Fiemme al tel. 0462/241111 o inviare una e-mail all’indirizzo info@visitfiemme.it dall’autostrada A22 del Brennero si può uscire al casello di Egna/Ora e seguire la SS 48 per Cavalese oppure uscire a Trento Nord, percorrere la SS 12, seguire poi per la Valle di Cembra e infine imboccare la SS 612 in direzione del paese.In treno conviene arrivare a Trento oppure alla stazione pi vicina che si trova a Ora, dalla quale proseguire con gli autobus giornalieri SAD e Trentino Trasporti fino a destinazione.L’aeroporto di riferimento è quello diche dista circa 40 km dalla località.