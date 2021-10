I mercatini di Natale a Cavalese: il Mercatino Magnifico

La stagione invernale è ormai alle porte e anche la Val di Fiemme si prepara al meglio ad accogliere i numerosi visitatori con il suo più famoso mercatino di Natale, turisti che come ogni anno si apprestano a trascorrere le proprie vacanze sulle piste innevate delle sue montagne.



L'apertura del mercatino per le prossime festività è in programma da sabato 4 dicembre, giorno che vedrà al via il Magnifico Mercatino di Cavalese, uno dei mercatini natalizi più belli della Val di Fiemme e di tutto il Trentino-Alto Adige, che animerà il paese fino al 9 gennaio 2022.



Come sempre le romantiche casette di legno del mercatino saranno ubicate nella piazza dell'antico Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, dove i visitatori potranno ammirare spettacoli folcloristici, concerti, mostre e laboratori artistici.

Sui banchi del mercatino disi alterneranno i deliziosi prodotti di artigianato locale e le, con gli espositori che cercheranno di sorprendere i visitatori con decorazioni e presepi, prendendoli per la gola con la bontà di spiedini caramellati, brazadel, waffen, formaggi e speck.

Tra le tante tentazioni della tradizione altoatesina ci saranno sciroppi, succhi, marmellate, cioccolata calda e vin brulé, ma anche la deliziosa Birra di Fiemme, una birra artigianale fatta secondo l'antica tradizione con i luppoli migliori e malti selezionati.

Il calendario del Mercatino Magnifico di Cavalese proporrà nei corso dei weekend diverse iniziative tematiche.

Informazioni utili per visitare il mercatino natalizio

Calendario delle aperture

