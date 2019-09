Il Palio della Stella a Sacrofano

Informazioni, programma, date e orari del Palio

Con ilsi compie un poderoso salto indietro nel tempo fino a raggiungere le origini medievali di Sacrofano , affezionato come non mai alle proprie tradizioni e a un folklore che si intreccia alla storia configurando un DNA da vera discepola del Medioevo più suggestivo.La festa inizia ufficialmente ilprotraendosi per tre giorni, eppure una settimana prima va in scena il fondamentale. La manifestazione, giunta nel 2019 alla sua, promette di conservare intatto lo spirito delle precedenti riproposizioni non mancando di introdurre qualche novità e sorpresa al fine di ravvivare il classico schema tracciato dagli eroi medievali e dalle coppie di cavalieri (ognuna a rappresentanza della relativa contrada) impegnate nella disfida alla quale prendono parte or dunqueIl Palio della Stella deve il nome allo scopo della tenzone, e cioè riuscire a infilzare con la picca 3 stelle e un anello in un arco di tempo di soli 14 secondi. Tale prova è solo la proverbiale punta dell’iceberg in una festa resa estremamente bella e coinvolgente da sontuosi abiti, addobbi fastosi lungo le vie di Sarcofano e, naturalmente, dal tifo concitato e partecipativo di tutti gli abitanti del paese, cui danno man forte i turisti in visita per assistere all’evento. Lo stesso si anima tramite le rievocazioni storiche riprodotte fedelmente, lae performance attuate da numerosi, giullari, menestrelli e cantastorie che si aggirano fra ie gliVenerdì 6 settembre alle ore 20.00 ci si ritrova tutti insieme per la, ognuna organizzata nel rispettivo rione, poi si dà avvio alla comunione popolare sabato 7, quando inaprono fiera e stand rilasciando il cospicuo carico di eventi. Gli spettacoli procedono fino a tarda sera, mentre domenica 8 è tempo di tornei, giochi celebrativi, ile il tanto atteso Palio della Stella.Palio della StellaCentro storico di Sacrofano ( Roma ).6-7-8 settembre 2019.venerdì 6 ore 20.00, sabato 7 dalle ore 11.00 alle ore 23.30, domenica 8 dalle ore 10.00 alle ore 23.00.ingresso libero.rievocazione storica.presente sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata all'evento.contattare il Comitato delle Contrade al cell. 338/1667137 o all’indirizzo mail comitatodellecontrade@gmail.com ; altre informazioni chiamando il Comune di Sacrofano al tel. 06/90272375.Bisogna immettersi nel Grande Raccordo Anulare in direzione Flaminia, percorrendolo fino all’uscita 6; da una delle stazioni di Roma occorre arrivare a Saxa Rubra per prendere l’autobus delle linee Co.Tra.L che conduce a Sacrofano; l’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.Scopri i principali eventi del Lazio