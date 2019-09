La Mostra su Canova e l'Eterna Bellezza a Roma, Palazzo Braschi

La mostra su Canova a Roma in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietti della mostra

” apre i battenti ilnegli spazi del, per accogliere il grande pubblico con una importante selezione di benprestate per l’occasione da prestigiosi musei e collezioni internazionali, con l'obiettivo di ribadire e sottolineare illa mostra condurrà il visitatore attraverso le atmosfere avvolgenti e le, riprodotte attraverso uno splendido gioco di luci e ombre per una immersione totale in una realtà dal forte fascino e capace di rapire e conquistare i sensi.Capolavori del grande maestro e degli artisti a lui vicini verranno allestiti su di uno, che vuole riproporre il contesto in cui lo scultore si inserì e visse momenti di ispirazione senza pari, attraverso l’ideazione diE’ ilche qui viene osservato e raccontato, quele nel quale si inserì e che fu una fonte continua di ispirazione e stimolo senza fine.Le opere qui esposte provengono da musei del calibro dell’, oltre a collezioni di grande prestigio che unendosi e rendendosi disponibili alla collaborazione hanno permesso la realizzazione di un evento eccezionale ed imperdibile, curato dae organizzato e promosso da: Canova. Eterna bellezza: Palazzo Braschi - Museo di Roma: Piazza di S. Pantaleo, 10: 9 ottobre 2019 – 15 marzo 2020: tutti i giorni ore 10 - 19: intero euro 13,00Scopri tutte le mostre d'arte nel Lazio