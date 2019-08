La Rievocazione Storica di Cormòns

Informazioni utili, date e orari della rievocazione storica

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

non ha mai sconfessato il proprio legame con lache l’ha vista in più occasioni protagonista, specialmente nel periodo dei decisivi sviluppi di stampo asburgico. La, giunta alla sua, anima il delizioso borgo in provincia di Gorizia in una due giorni di medievalismo sfrenato, lasciato al pieno entusiasmo il, un weekend da ricordare.La manifestazione chiama a raccolta la popolazione per ricordare l’antica appartenenza all’e l’avvento nel 1518 di, personaggio famoso per il suo eclettismo, il gusto per l’arte, la musica e la letteratura, l’inclinazione per la res militare e i tornei equestri ai quali prese sovente parte. Lo si ricorda inoltre per aver condotto battaglie contro ie l’emanazione dell’che esentò per sei anni i cormonesi dal pagamento delle tasse.La reminiscenza si traduce in una full immersion nel passato fraricreati ad hoc,, e poie intense. I bambini non rivestono il semplice ruolo di spettatori ma partecipano attivamente aipensati proprio per loro.si apre ilallocato nei, mentre i più piccoli vengono già intrattenuti da un appassionante, letture e tanto altro presso la. Il grandesi fa largo fra le strade e le viuzze del centro portando con sé cavalieri, dame, giullari e, in aggiunta, falconieri, sbandieratori e arditi mangiafuoco. Ci si approssima ormai alla sera quando si spalancano le porte dellee l’accampamento Gruppo Storico “Arma Antica” propone la degustazione di ottimi vini speziati e altre bontà. Ovunque è tripudio dile cui performance promettono scintille.si replica ma non più con la sfilata storica bensì con il convulso, in contemporanea allae ai. Novità del 2019 le(alti un metro) disputabili su richiesta dagli ospiti dell’evento.Ti piacciano le feste medievali, leggi il nostro articolo sulle rievocazioni storiche più belle in Italia Rievocazione Storica di CormònsGiardini della Pace e centro storico di Cormòns (Gorizia).17-18 agosto 2019.sabato 17 dalle ore 16.30 a tarda sera (corteo ore 18.00), domenica 18 dalle ore 16.30 a tarda sera (torneo cavalleresco ore 18.00).ingresso gratuito.rievocazione storica.disponibile a questa pagina consultabile la pagina Facebook dedicata.Cormòns si raggiunge in soli 10 minuti appena usciti dall’Autostrada A4, casello di Villesse, e in mezzora dall’aeroporto “Ronchi dei Legionari” del Friuli Venezia Giulia ; la stazione locale si trova sulla linea ferroviaria Udine Trieste e risulta a oggi funzionante.Scopri i principali eventi del Friuli Venezia Giulia