La Sagra del Formaggio Canestrato a Moliterno

Non c’è niente di meglio che festeggiare lo zenit dell’estate con la popolare, interamente dedicata alla celebrazione gastronomica del famoso formaggio pecorino principe delle tavole lucane. Il 9 e 10 agostovive la sua due giorni più intensa toccando le emozioni della romantica, inscritta in unricco di intrattenimenti e giochi studiati anche per i più piccoli avventori.Ildella località vedrà allestito un peculiareche si affiancherà all’apertura contestuale di tante, e poi risuoneranno le note di arie musicali e vibreranno intensamente le corde dell’integrativa edizione di “”.È così che il borgo medievale, inebriato da profumi e sapori, tesse la sua magnifica ragnatela capace di catturare ogni anno centinaia di turisti e curiosi, poiché alla tradizione culinaria regionale e all’atmosfera delle luccicanti notti stellate proprio non si resiste. La Sagra del Canestrato costituisce un evento ormai pienamente consolidato, molto apprezzato soprattutto in virtù degli sforzi organizzativi profusi dalla, con la quale collaborano attivamente ile ilNon mancano le iniziative culturali, i, l’artigianato locale e tanto spettacolo. Insomma, la 38a Sagra del Canestrato di Moliterno IGP sarà veramente unaSagra del Canestrato di Moliterno IGPCentro storico di Moliterno ( Potenza ).9-10 agosto 2019.dalle ore 15.00 alle ore 23.30.accesso gratuito.sagra gastronomica.contattare la Pro Loco Campus al tel. 0975/668511 – 339/5258688 o inviare una e-mail all’indirizzo prolococampusmoliterno@alice.it Da Potenza bisogna prendere la E847, uscire in direzione Tito/Brienza, girare a sinistra sulla SS95, proseguire sulla SS276 e nuovamente girare a sinistra per entrare nella SS598; allo svincolo per Sarconi/Moliterno svoltare sinistra e imboccare la SS103 che conduce all’ingresso del paese; in treno occorre necessariamente arrivare a Potenza e dal capoluogo proseguire in autobus in direzione del paese; in Basilicata non esistono aeroporti civili, per cui quello cui fare riferimento è l’aeroporto di Bari Scopri i principali eventi della Basilicata