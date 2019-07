La Festa di Sant'Anna a Cascina di Spedaletto, Cantagallo

Informazioni utili, date, orari e biglietti della festa

Patrona delle partorienti, delle madri, delle nonne e degli artigiani nonché protettrice dai fulmini: lapressovuol essere l’appuntamento che omaggia la somma importanza di un’icona religiosa celebrata da secoli.Quella che si tiene in paese ilè in verità una riscoperta sentita dellee delleche sono state soggette per anni a un improvviso appannamento ma ora riportate in auge in occasione della positiva recrudescenza di uno spirito aggregativo fortemente rinnovato.Gli enti locali rilanciano una manifestazione che ha inizio in tarda mattinata con un’adunata popolare laddove viene allestito ilcon i suoi. In contemporanea apre una pletora disempre graditi agli avventori al pari dei canti popolari e di una musica di accompagnamento elettrizzante.La Festa di Sant’Anna è un’usanza che risale al, epoca di fervori commerciali e traffici intercorrenti fra le varie entità urbane del comprensorio appenninico pratese e pistoiese.Festa di Sant’AnnaCascina di Spedaletto - Cantagallo ( Prato ).28 luglio 2019.dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ca.accesso gratuito.festa popolare e religiosa.contattare il Comune di Cantagallo al tel. 0574/95681.Seguire le indicazioni per Fognano – Tobbiana poi, superato Tobbiana, comincia la strada che conduce a Spedaletto.Scopri i principali eventi della Toscana