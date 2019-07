La Sagra degli antichi sapori e dell'acquacotta ad Allumiere

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Per gli amanti della cucina tradizionale, quella autentica che ci ricorda i piatti delle nostre nonne, segnaliamo un appuntamento imperdibile in quel di: la, in programmaSiamo sui Monti della Tolfa, alle spalle di Civitavecchia , in pieno territorio laziale, per una festa che porta in tavola i piatti tipici della tradizione del territorio; si va dalla famosa acquacotta, zuppa di verdure ben diversa dalla ribollita toscana e la mentucciata, altro piatto povero, fatto di pane, patate e verdure; ci sono poi le, i classici strozzapreti, gli gnocchi fatti a mano, le fettuccine al tartufo, cacciagione e vini robusti per accompagnare il tutto. Immancabile nel menù della sagra la, dolce tipico con ricotta e cannella.I deliziosi manicaretti sono preparati con ingredienti a chilometro zero, così come le tanteartigianali. Ben tre le strutture per degustare i piatti tipici della sagra, tutte al coperto, e poi musica, intrattenimento per bambini, stand conlocale edsu fuoristrada lungo le strade sterrata che si inoltrano nella campagna laziale.: Sagra degli antichi sapori e dell’acquacotta: Piazza A. Chigi, Allumiere : dal 12 al 14 luglio 2019: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sulla pagina facebook della manifestazione: siamo a quindici chilometri da Civitavecchia e per raggiungere Allumiere è sufficiente seguire la provinciale 7b e 8a.Scopri tutti gli eventi del Lazio