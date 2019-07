Il Tarta Day a Numana, il rilascio delle tartarughe

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel cuore del Conero, durante tutta l’estate e almeno una volta al mese, si celebrano le tartarughe marine con, una manifestazione che permette di assistere alladi queste simpatiche creature, curate e riabilitate.In prima linea nella tutela di questi cetacei, la cittadina di Numana , che affaccia proprio sulle acque cristalline di questa parte di mare marchigiano. Il calendario dei rilasci 2019 è previsto per ile infine, e si svolge sempre con le stesse modalità. Si parte nel pomeriggio verso le 16 dal porto di Numana in motonave e si raggiunge la famosa spiaggia le, dove i buffi cetacei riguadagnano il mare e la libertà. Dopo il rilascio e ilsi fa ritorno a Numana verso le 18.Il Tarta-Day è organizzato e promosso per tutelate laa rischio di estinzione; gli esemplari che vengono liberati durante le giornate di festa sono quelli che in inverno sono rimasti impigliati nelle reti da pesca lungo le coste marchigiane ed emiliane-romagnole.Dal 2013, a Numana Alta, tra Spiaggiola e Spiaggia dei Frati, è stata inaugurata la: qui i piccoli animali possono riprendere confidenza con il mare, controllate dai volontari della Fondazione Cetacea di Riccione . La caletta è visitabile e si raggiunge a piedi dal porto di Numana.Laper partecipare al TartaDay è obbligatoria e si consiglia di acquistare i biglietti con diversi giorni di anticipo presso l’Ufficio Traghettatori Riviera del Conero, al porto di Numana.: Tartaday: Numana ( Ancona : 17 e 24 giugno, 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, 5 e 26 agosto e 2 settembre 2019: dalle 16: 21,50 euro a persona (dai 2 anni in su) Traghettatori Riviera del Conero , 071.9331795: siamo a una ventina di chilometri da Ancona che è collegata a Numana dalla statale 16.Scopri tutti gli eventi delle Marche