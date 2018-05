La Sagra del Pesce a Numana

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Siamo nel cuore della riviera del Conero per una sagra al profumo di mare; alaporta in tavola pesce fritto, sarde, baccalà, acciughe, i famosi moscioli di Portonovo , i mitili del Cònero presidio Slow food e ogni prelibatezza ittica di questo angolo delle Marche Venerdì e sabato a cena e la domenica anche a pranzo, gli stand culinari allestiti nell’area del porto di Numana offrono menu a base di, piatti ricchi e prelibati dagli antipasti aidorati e croccanti. Un vero peccato non accompagnare il tutto con del buono un bianco a scelta traGiunta ormai alla sua trentaduesima edizione, appuntamento fisso delper residenti e turisti, la sagra del pesce unisce al buon cibo tanta musica con le esibizioni serali delle band e tante bancarelle con prodotti di moda, artigianato e specialità della gastronomia marchigiana.: Sagra del pesce: Numana ( Ancona : dall’11 al 13 maggio 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale dell’ente turismo: siamo a una ventina di chilometri da Ancona; dal capoluogo marchigiano per raggiungere Numana potete seguire la più veloce strada interna (statale 16) o la più suggestiva strada costiera (provinciale 1).Scopri tutti gli eventi delle Marche