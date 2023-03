Sapori di Mare a Sperlonga e il suo pesce azzurro

Informazioni, date e orari di Sapori di Mare

Calendario delle aperture

La cittadina diè una delle principalie, ovviamente, il mare è protagonista della vita locale. Qui puntualmente si celebrano i sapori tipici e il pesce azzurro del Tirreno con, kermesse in programma quest'annoIl villaggio gastronomico apre le porte ogni giorno sul lungomare con stand ed eventi che coinvolgono il paese tra Piazza Fontana, Passeggiata Porto, Largo Torre Truglia e Piazza Europa.La sagra porta in tavola lalegata al mare, con piatti a base di prodotti locali come la, ma soprattutto, fritto, cotto, al vapore e preparato dalle mani sapienti di chef creativi.: Sapori di Mare...e di terra Pontina: Sperlonga (Latina).dal 29 giugno al 2 luglio 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.: dasi può raggiungere Sperlonga percorrendo la via Pontina (fino a) e poi la via Flacca.