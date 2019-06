Il Palio Storico dell'Oca a Cagli

Informazioni utili, date, orari e biglietti del Palio

l’incantevole borgo ditorna a evocare i fasti rinascimentali e un passato di dame e cavalieri con il, una tradizione che in 32 edizioni ha raccontato e fatto vivere uno dei giochi più antichi e coinvolgenti del panorama folkloristico nostrano.La 33a riproposizione promette ancora una volta di riunire i quattro quartieri di, ognuno con i propri sgargianti colori a rappresentare un pezzo di paese in fibrillazione per un’occasione da non perdere. Ogni anno la procedura e i meccanismi d’ingaggio non cambiano: ilestrae il bossolo, dopodiché la sfida è ufficialmente aperta contrapponendo cavalieri, arcieri, balestrieri e paggi tra i confini dell’Lo storiconon è affatto dissimile dalla sua versione più classica da tavolo, prevedendosulle quali sono raffigurati arti, mestieri e personaggi che hanno costellato il Rinascimento cagliese. L’ultima casella, la n° 54, ritrae San Geronzio patrono e la sua Oca Bianca: raggiungerla per primi significa aggiudicarsi il Palio nel più totale giubilo popolare. L’avanzata delle pedine è dettata a ogni turno dalda parte di ciascun quartiere, sicché ognuna delle caselle costellanti il percorso può celaredi abilità, forza e precisione da disputarsi al momento, sfide che vanno dal tipico tiro alla fune fino alla corsa, dal tiro con l’arco al tiro con la balestra, passando magari dalla gara a dorso di cavallo.Ilvanta una ricchezza di eventi collaterali impressionante. S’inaugura la nove giorni sabato 3 agosto con il suggestivoche attraversa il centro di Cagli un’ora prima della disputa delcui partecipano paggi di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Dalle ore 19.30 si accendono le luci suove è ospitata la, animata da cucina tradizionale e musica dal vivo.Lo spettacolo rievocativo dell’inizia alle 22.30, illuminato da elaborati fuochi d’artificio in tripudio su. I giorni a seguire non lasciano davvero tregua al divertimento, proponendo ile l’esilarante, seguito dalla disfida goliardica del tiro alla fune. Laè imbastita su un lungo e appassionante cerimoniale che rispetta da sempre precise fasi di avvicinamento, l’entrata del, la nomina delle varie rappresentanze come il podestà, i capitani e il gonfaloniere, lae la cerimonia sacra nella Basilica Cattedrale per benedire l’olio e accendere la lampada votiva.Spazio successivamente alle, alle, all’, ai giullari itineranti e agli, gli sputa fuoco, gli sbandieratori e i musici. Il, loe il suono corale delle campane chiudono la giornata in attesa dell’alba che apre di fatto il grande palcoscenico del Palio Storico Giuoco dell’Oca.Leggi anche il nostro articolo sulle Rievocazioni storiche più belle in Italia Palio Storico Giuoco dell’OcaCagli (Pesaro e Urbino).dal 3 all’11 agosto 2019.sabato 3 e domenica 4 dalle ore 17.00 alle ore 24.00, giovedì 8 ore 21.00 Santa Messa, venerdì 9 dalle ore 21.00 alle ore 24.00, sabato 10 dalle ore 17.00 alle ore 2.30, domenica 11 dalle ore 16.00 alle ore 2.30.€ 15.00 (gratis fino a 6 anni), prevendite e info a questa pagina rievocazione storica.consultare la pagina Facebook dedicata.contattare l’Associazione Giochi Storici di Cagli ai cell. 339/3731902 – 349/1036833 o inviare una e-mail all’indirizzo info@giochistoricidicagli.it ; contattare il Comune di Cagli al tel. 0721/78071 o all’indirizzo mail comune.cagli@emarche.it Prendere l’Autostrada A14 Adriatica, uscire a Fano , proseguire sulla Superstrada SS73bis/E78 in direzione Roma e continuare sulla SP 3 fino a Cagli.Scopri i principali eventi delle Marche