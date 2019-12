I mercatini di Natale a Cagli

Mercatini di Natale a Cagli

Anche quest'anno anelle Marche,tornano gli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza e dai turisti durante il periodo natalizio.Il programma degli eventi organizzati nell'ambito della manifestazione denominata "" è, in effetti, molto ricco, e animerà la cittadina marchigiana dall'8 al 29 dicembre 2019.Ci saranno le luminarie nelle vie del centro storico, spettacoli teatrali e la rassegna dei "" fino al 6 gennaio 2020.Il calendario degli eventi organizzati con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Cagli non si esaurisce qui: sono infatti tanti gli appuntamenti dedicati in modo specifico ai più piccoli, con animazioni e laboratori per bambini.Non mancheranno esibizioni di artisti e mostre, ma anche eventi messi a punto dai singoli commercianti.Il, ad esempio, l'appuntamento è con ilpresso la Sala del General Consiglio (Municipio), nell'Atrio di Palazzo Ugolinucci Mochi-Onori e nell'Atrio di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli.L'omone vestito di rosso è protagonistacon la discesa didal tetto del Palazzo Comunale alle ore 17. Dopo la spettacolare discesa, Babbo Natale aspetterà i bambini nella Sala del General Consiglio per la consegna delle letterine.Mercatino del GustoSala del General Consiglio (Municipio), nell'Atrio di Palazzo Ugolinucci Mochi-Onori e nell'Atrio di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli14-15 dicembre 2019.dalle ore 15.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Turismo e sulla pagina Facebook del comune di Cagli.