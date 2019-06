La Processione dei Misteri a Campobasso

Nome: Processione dei Misteri

Insigniti nel 2012 del titolo di “Meraviglia Italiana” dal, isi contraddistinguono per essere uno spettacolo assolutamente unico in perfetto equilibrio tra. Ne deriva dunque che laorganizzata dall’nella giornata delsia l’avvenimento principe non soltanto della città capoluogo bensì del Molise nella sua interezza regionale.Aisi lega strettamente un immenso patrimonio storico-culturale tenuto vivo da uno spirito di preservazione e devozione fondamentale per conferire alla Processione un carattere autonomamente internazionale, ma officiato in maniera genuinamente e liturgicamente italiana secondo i più profondi dettami cristiani.Illustrando il concetto più ricercato dei Misteri, si intendono essi dellesotto forma diideate intorno al Settecento (fondamentali gli spunti creativi promulgati dallo scultore campobassano) ma di gestazione secolare che rimanda a origini reali d’ambito addirittura medievale. La Processione costituisce soltanto la fase finale di una lungamirata alla laboriosa quanto meticolosadei congegni meccanici, dei costumi poi indossati dai figuranti e delle divise dei portatori.Adulti e bambini sono chiamati a figurare nel, in partenza daldopo laofficiata dall’. Terminata la funzione, le strutture dei Misteri cominciano ad animarsi percorrendo le vie dele raggiungendoda dove, una volta ricevuta la benedizione arcivescovile, possono fare ritorno. Le abitazioni deloffrono una cornice eccezionale alla scenograficache ricrea attraverso i Misteri scene dell’Antico e del Nuovo Testamento: da citare i Misteri di, dell’e delPiazzale del Museo dei Misteri, centro storico, Piazza Vittorio Emanuele II (Campobasso).23 giugno 2019.dalle ore 8.00 alle ore 14.00.gratuito.festa religiosa.consultabile sul sito ufficiale contattare l’Associazione Misteri e Tradizioni al cell. 328/5556549 – 327/5954028 o inviare una e-mail all’indirizzo info@misterietradizioni.com , oppure consultare la pagina Facebook dedicata.Dalla tangenziale ovest uscire all’altezza dell’ospedale, imboccare via Regina Elena, procedere su via Angelo Scatolone e confluire in via Roma fino a incrociare via Monforte, girare infine in via Milano e conseguentemente in via Trento.Scopri tutti gli eventi in Molise