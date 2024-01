Il Carnevale di Campobasso

Campobasso è la città capoluogo del Molise che ancora mostra le sue tradizioni legate a un contesto territoriale in cui ricordi e valori della gente di montagna sono sempre presenti. Qui i festeggiamenti del Carnevale si ispirano al recupero della memoria del folklore popolare. La tradizione che dà il benvenuto al Carnevale in Molise è la festa di Sant’Antonio Abate, che si svolge davanti all’omonima chiesetta di Fontanavecchia il giorno 17 gennaio, fin dal mattino.



Anche per il 2024 l’accensione della catasta di legna accompagna la festa fino a sera, come simbolo di purificazione e disperanza che il bene sconfigga il male. Alla benedizione degli animali fa seguito una piccola processione e poi la messa. Alla sera è il momento degli artisti che intrattengono i presenti con la musica, fatta di canzoni dialettali molisane.

Da qualche anno non si svolgono più le classiche sfilate del Carnevale di Campobasso (o per meglio dire, il Carnevale campuasciano), dove si vedevano le maschere tradizionali dei briganti che rievocano l'epoca in cui in Molise si combatteva contro l'Unità d'Italia, con le storie dei briganti e dei ribelli di quel particolare periodo storico. È rimasta però nella memoria degli abitanti anche un'altra maschera della tradizione molisana, Verde Auliva, il cui nome è un evidente il richiamo alle campagne.



Un tuffo nel passato si può apprezzare anche per quanto riguarda la gastronomia, perchè Campobasso ha la sua forte tradizione in fatto di pietanze tipiche del carnevale, di cui è emblema la cicerchiata, le golose palline di pasta fritta ricoperte di miele. Per la festa di quest'anno la gastronomia è curata dal gruppo scout, che preparerà maiale e fave cotte accompagnate da vino rosso.

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Campobasso

Festa di Sant'Antonio Abatechiesa di Sant'Antonio Abate di Fontanavecchia, Campobasso (Molise).17 gennaio 2024.ore 8:30 messa e benedizione del pane;ore 9:30 accensione e benedizione del fuoco;ore 11 SS. Messa;ore 12 benedizione degli animali;ore 17 processione con la statua di S. Antonio Abate lungo le strade del quartiere;ore 17:30 SS. Rosario;ore 18 SS. Messa;ore 20:30 spettacolo musicale di Nicola Mastropaolo "Ulesse areturnà a Sant'Antuone" con le maitunate della Città di Campobasso.La gastronomia come sempre è curata dagli scout del gruppo CB 5 Agesci.