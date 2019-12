I mercatini di Natale a Campobasso

Mercatini di Natale a Campobasso

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L'amministrazione diorganizza anche quest'anno un cartellone di eventi in occasione delleTutta la città è coinvolta nell'iniziativa, anche se è ovviamente il centro storico il principale luogo in cui si svolgono gli appuntamenti.Gli eventi di Natale a Campobasso si sviluppano dal 6 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, con una maggiore concentrazione durante l'Avvento e le festività.La pista di pattinaggio su ghiaccio occupa Corso Vittorio Emanuele II fino al 7 gennaio 2020, mentre i tradizionalisono allestiti in via Ziccardi nelle giornate dell'I visitatori potranno degustare meravigliosi prodotti tipici e ammirare addobbi natalizi, statuine per il presepe, giochi, libri e ceste di vimini. Le strade del centro saranno la vetrina di manufatti unici, risultato della creatività degli artigiani che parteciperanno all'evento.Da segnalare anche il mercatino natalizio "Coloriamo il futuro" di ANffAS, che si svolge domenica 8 dicembre sotto i portici di Palazzo San Giorgio.Il tradizionalesarà acceso dal 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, mentre le luminarie prenderanno vita l’8 dicembre, quando è previsto anche l’omaggio a Fred Bongusto in Piazza San Leonardo (ore 20); un secondo omaggio a Bongusto è in programma il 4 gennaio 2020 al Teatro Savoia con l’A.C. Queens Academy (ore 19).Peril 31 dicembre sono previste le tradizionalia Piazzetta Palombo (dalle ore 18); a seguire la festa di Capodanno si svolge in Piazza Vittorio Emanuale con il concerto di Antonio Sorgentone Quartet.Da segnalare, nei dintorni, anche una tradizione secolare di, Comune in provincia di Campobasso, famoso per la, una torcia alta 12 metri e con un diametro di 2 metri, formata da canne che vengono tenute unite da cerchi di legno di olmo. In occasione della vigilia di Natale viene eretta sul sagrato della Chiesa e accesa davanti a un folto pubblico.via Ziccardi, Campobasso (Molise).8-13-14-15 dicembre 2019.8 e 15 dicembre dalle ore 1013 e 14 dicembre dalle ore 14.- Il mercatino di Natale "Coloriamo il futuro" di ANffAS si svolge domenica 8 dicembre sotto i portici di Palazzo San Giorgio.- Gli eventi di Natale a Campobasso sono in programma dal 6 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.Campobasso è raggiungibile in auto dal versante Adriatico percorrendo l'autostrada A14.Chi parte da Roma deve prendere l'autostrada del Sole A1 - Napoli e uscire a San Vittore, direzione Campobasso. Dal sud, si può prendere l'autostrada A1 in direzione Caianello o l'A16, uscita Benevento.Diverse linee di autobus consentono di arrivare a Campobasso da Roma e Napoli, altre servono la periferia e il centro.In via Cesare Gazzani, nei pressi del centro, ampio parcheggio a pagamento.