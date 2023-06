Non Solo Erbe, la Fiera delle Erbe officinali a Sale San Giovanni

Informazioni utili, date e orari della fiera

Nella bassa langa piemontese c’è un piccolo angolo diche nel periodo della fioritura della lavanda si colora con mille sfumature di viola. Siamo a Sale San Giovanni , borgo in provincia di Cuneo che dedica a tutti gli appassionati di lavanda la manifestazioneDopo tre anni di sosta, la fiera torna finalmente nel fine settimana delper la XXIII edizione.Siamo nel periodo di massima fioritura delle piante officinali, l’appuntamento prevede visite guidate alleche punteggiano il territorio e le colline tutt’intorno. Un panorama che assomiglia a tanti bouquet colorati di indaco, blu, viola intenso e rosaceo; a perdita d’occhio si estendono poi distese dia rendere ancora più vario il caleidoscopio di colori che vanno dal verde all’écru.Ad arricchire il programma sono previstee visite all’, alle coltivazioni di lavanda ed enkir.Durante la manifestazione le vie del centro storico di Sale San Giovanni ospitano, prodotti erboristici e agricoli e loro derivati da coltivazioni biologiche; mentre per la pausa pranzo si può scegliere tra vari punti diNon Solo Erbe si svolge solitamente durante l’ultimo fine settimana di giugno ed è organizzato dal Comune di Sale San Giovanni, in collaborazione con la Pro Loco.sono organizzateSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: Non Solo Erbe - Fiera Regionale delle Piante Officinali e delle Erbe Aromatiche: Sale San Giovanni (Cuneo).: 24-25 giugno 2023.: ingresso libero.: manifestazione floreale.: apertura stand dalle ore 9 alle 19.Maggiori informazioni e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili sulla pagina del Turismo di Sale San Giovanni . Info tel. 0174 75000 (Comune).: il comune di Sale San Giovanni è raggiungibile da(100 km) seguendo l'autostrada A6 fino all'uscita di Ceva e poi proseguendo per pochi km sulla SP28bis e SP343.Principali località nei dintorni: Mondovì (30 km), Cuneo (60 km), Savona (50 km).