La Festa delle Erbe Officinali di Sprea, Monti Lessini

La, frazione di, a poche centinaia di metri da, torna nel 2022 dopo la sosta per la pandemia degli scorsi anni.L’uso delle erbe per trattamenti medicali e curativi ha origini antiche. Molti medicamenti di un tempo e attuali sono basati sulle erbe e il loro uso curativo ha ancora efficacia in caso di reumatismi, scottature o lesioni. Le conoscenze in campo erboristico e fitoterapeutico, tramandate oralmente di generazione in generazione, garantiscono ancora oggi unguenti, decotti e infusi per abluzioni di grande effetto lenitivo.Chiaramente le erbe possono essere usate anche come ingredienti naturali nelle ricette di cucina o come alimento (pensiamo all’alloro, all’ortica, al luppolo, alla salvia e alla menta).La zona a nord-est della, in Veneto, dove i pascoli si alternano ai boschi fitti caratteristici delle zone montuose, ospita erbe e piante officinali di grande pregio. È in questo contesto che si svolge la, promossa dall’in collaborazione con Cia – Agricoltori Italiani Verona.L'appuntamento è in programmae propone un(ore 10) sulla “Medicina integrata nelle problematiche femminili in un confronto tra medicina occidentale e cinese”, ma anche la visita al giardino botanico. Si possono inoltre fare acquisti dapresenti con le bancarelle nella piazza di Sprea.Il convegno si apre con un intervento della naturopata Serena Brugnoli (studiosa di etnobotanica, terapeutica antica e tradizioni erboristiche) su “Erbe al femminile – excursus nelle tradizioni erboristiche e terapeutiche legate al femminile”. A seguire (ore 11:30) Anna Paola Fraccon, medico chirurgo al Servizio di Medicina complementare dell’ospedale di Merano, parla di “Fitoterapia occidentale e le integrazioni nutrizionali per la donna”. Alle ore 12:15 spazio alle domande e chiusura del convegno.Per quanto riguarda la, il Ristorante Al Derlo e il Giardino Cafè propongono piatti legati alla cultura erboristica di Sprea.Alle ore 16 “Qui o altrove”, intrattenimento musicale con interpreti in libertà.Festa delle ErbeSprea di Badia Calavena (Verona).28 agosto 2022.ingresso gratuito.dalle 10 del mattino, per tutto il giorno.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.per giungere a Sprea si sale dalla val d’Illasi o dalla val d’Alpone. L’evento si svolge in piazza, presso il Giardino di Don Zocca e la Sala delle Erbe.