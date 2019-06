La Sagra della Patata e del Raviolo al sugo di birra a Gavi

Informazioni utili, date, orari e biglietti della sagra

L’estate porta arsura, la bocca langue, bisogna bere… magari una fresca pinta di birra. Ebbene a, precisamente in frazione, la celebre bevanda al luppolo diventa l’ingrediente fondamentale di un sugo davvero non da tutti i giorni, saggiabile in occasione della, che nel 2019 spegne un totale di 34 candeline.Lala organizzacon il suo stuolo dicaratterizzanti serate di compagnia e divertimento in un’ottica tipicamente popolare, da sagra. Perle di gusto troneggiano sollazzando gli avventori, ricette che si fanno promotrici del territorio spingendo sulla conoscenza di prodotti come il saporito raviolo casereccio, pietanze a base di patata e bontà della terra convertite in portate che non si dimenticano. Musica, balli e note d’orchestra, con i bambini chiamati a divertirsi in piena autonomia, intrattenuti da animatori e clown.Ilè certamente la specialità di Gavi, prodotto De.Co tutelato da un segreto custodito dall’che serba la sintesi perfetta di ricette molto antiche risalenti addirittura al Medioevo e al. Pare sia stata laa concepire l’impasto di questo particolarissimo genere di prelibatezza, un connubio di acqua e uova amalgamate per fare da contenitore a ripieni come la borragine, le scarole, la carne di manzo e maiale, salsiccia, parmigiano, latte e maggiorana.Laesalta il coacervo di sapori con l’esemplare corposità che la contraddistingue. Ideali gli abbinamenti con i vini dell’azienda vitivinicola, in particolare ilSagra della Patata e del Raviolo al sugo di birraPratolungo di Gavi ( Alessandria ).dal 23 al 25 agosto 2019.dalle ore 19.30 fino a tarda sera.ingresso libero.sagra enogastronomica.consultabile alla pagina Facebook della Pro Loco di Pratolungo.Da Alessandria prendere la SS 30 in direzione di Ovada, proseguire lungo la SP 185 e la SP 179, superare Predosa per confluire sulla SP 176 diretta a Gavi; in treno si raggiunge la stazione di Alessandria e da qui si continua in autobus fino alla località; l’aeroporto più vicino è il “Cristoforo Colombo” di Genova , a 42 km dal borgo.Scopri tutti gli eventi del Piemonte