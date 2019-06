La Sagra del Raviolo e dello Spiedino a Rovereto di Gavi

Informazioni utili, date, orari e biglietti della sagra

Rendez-vous a, frazione del borgo diin provincia di Alessandria , per la tradizionaleLadi questa speciale rassegna enogastronomica entra subito nel vivoproponendo idilliache serate di gusto e chiacchiera all’insegna del mangiare e del bere bene, assicurandosi una digestione fra balli e discussioni intorno alle tavole imbandite e agliCosa bolle in pentola? Naturalmente i prodotti locali più buoni e in odore di convivialità spontanea, i succulentima anche glie tanta carne cucinata alla brace. Il menù prevede inoltre un autentico “boccone del prete”, il tenero brasato al Barolo da assaporare con un buon bicchiere di(siamo nel cuore della zona di produzione del), preparando così il palato al dolce assaggio finale di amaretti e baci di dama.Tutto questo avviene alallestito per l’occasione presso il, poi dopo cenaOrganizzazione a cura dellaSagra del Raviolo e dello SpiedinoRovereto di Gavi (Alessandria).19-20 luglio 2019.dalle ore 19.00 fino a tarda sera.ingresso a offerta libera.sagra enogastronomica.consultabile alla pagina Facebook della Pro Loco Roveretese.Una volta arrivati ad Alessandria, prendere la SS 30 verso Ovada, proseguire sulla SP 185 e poi SP 179 finché, superato Predosa , si sfocia sulla SP 176 diretta a Gavi; in treno occorre raggiungere Alessandria e poi continuare in autobus fino alla località; l’aeroporto più vicino è il “Cristoforo Colombo” di Genova , distante 42 km dal borgo.Scopri tutti gli eventi del Piemonte