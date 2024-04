La sagra il Forte e il Borgo a Gavi

Informazioni utili, date e orari della sagra

è una giornata di festa per, delizioso paesello piemontese che ogni anno coinvolge tutta la popolazione e i forestieri con una manifestazione che riassume l'essenza del posto a partire dal nome identificativo,Dalle ore 10 e fino a sera il borgo ospita il, e dalle ore 12 c'è spazio anche per lo street food con la partecipazione dei locali gavesi.L’evento ricopre un ruolo popolare, ma la sua funzione è anche quella della promozione del territorio: per questo si svolgono anche lealla Chiesa di San Giacomo e all'Oratorio dei Bianchi, mentre il, è accessibile al pubblico per visite guidate con servizio navetta gratuito compreso nel biglietto d'ingresso.Gavi. Il Forte, il BorgoGavi (Alessandria).12 maggio 2024.ingresso gratuito.festa paesana.Dalle ore 10 Mercatino del Gusto.Dalle ore 12 Street food e visite guidate nel borgo e al Forte.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.da Alessandria imboccare la SS 30 in direzione di Ovada, continuare sulla SP 185 e poi sulla SP 179 finché, superato Predosa, non si sfocia sulla SP 176 che porta a Gavi.In treno: dalla stazione die da qui proseguire in autobus fino al borgo.L'aeroporto più vicino dista 42 km ed è il “Cristoforo Colombo” di Genova.