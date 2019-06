Appuntamento in giardino, visita ai parchi e giardini d'Italia

Informazioni utili, date e località per visitare l’evento

Un weekend dal colore decisamente green; una due giorni a contatto con la natura, per riscoprire, o spesso per visitare per la prima volta le aree verdi che impreziosiscono il nostro paese., da nord a sud, la seconda edizione di, consente di visitarePromossa da, con il sostegno die il patrocinio dele di, Appuntamento in giardino apre le porte di grandi siti storici come piccoli giardini privati.Rispetto alla prima edizione dell’iniziativa, i giardini aderenti sono aumentati più del doppio con una copertura che ha interessato quasi tutte le regioni. Anche per quest’anno, i visitatori hanno un’occasione unica per riavvicinarsi al nostro patrimonio botanico e in alcuni casi scoprire giardini normalmente non aperti al pubblico o accessibili solo in occasioni particolari, come ildio ildi, dimore storiche private, comeininnelleProtagonisti d’eccezione alcuni importanti siti Unesco, come Villa D’Este , la Reggia di Caserta e iDavvero tante le iniziative che ruotano intorno ad Appuntamento in giardino: a fare da cicerone in molti casi gli stessi proprietari come nel, alla(FAI) in, o al; e ancora, come il concerto d’archi alin, eeccezionali come all'e aDa non dimenticare infine icome quello programmato a Villa Carlotta sul lago di Como , per scoprire i tanti alberi monumentali.Ampia la scelta nella varietà dei giardini aderenti all’iniziativa:, il, progettato per chi ha problemi cognitivi, e lain, esempio di integrazione tra verde e volumetrie architettoniche.In molti giardini questo evento offre l’occasione persul, come nel. Aderisce all'iniziativa anche Anime Verdi, la manifestazione che aapre le porte di ben 31 giardini.Per gli instagram addicted, in arrivo il: immagini di un universo verde; è sufficiente scattare la fotografia e usare l’hashtagLa manifestazione si svolge in concomitanza con la(ESDW – European Sustainable Development Week), in programma dal 30 maggio al 5 giugno 2019. Le due giornate di Appuntamento in Giardino sono inserite anche nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS.

Nome: Appuntamento in giardino

Dove: Consulta la mappa dei giardini aperti

Quando: Dall’1 al 2 giugno 2019

Biglietto: ingresso libero

Informazioni: sul sito ufficiale dell’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia

