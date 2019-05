Il Palio dei Borghi ad Airasca

Informazioni utili, date, orari e biglietti del Palio

Tradizione e amicizia sono di casa ad Airasca , quirite paese della provincia di Torino cheporta in scena l’evento dell’anno, l’attesissimoQuesta è un’, la terza della storia, che ripropone il fantastico spettacolo popolare dopo una latitanza di vent’anni, un lasso di tempo troppo lungo. Gli abitanti di Airasca tornano così a divertirsi per le strade delscacciando l’astinenza da una festa partecipata e dal grande bagaglio intrattenitivo.Si tratta di una vera e propria rinascita per un gioco che sa coinvolgere tutti senza distinzione già un mese prima della fatidica data d’inizio, chiamando i cittadini ad addobbare il borgo di appartenenza con qualunque forma di, striscioni colorati, bandiere, fiori. Nei giorni del Palio avverrà la valutazione con voto per la migliorI borghidevono poi far sfilare i concorrenti scelti a ritmo di musica a piacere, cercando in tal modo di fare colpo sulla giuria. Il Palio dei Borghi procede con tantissimi altri giochi che assegnano punti alle variea seconda del piazzamento. Al termine di prove come il, il, ilma anche gli, le, lee il, ad aggiudicarsi la vittoria sarà il borgo che avrà accumulato il maggior numero di punti.Esilaranti la, la, ile il, oltre alloe il. Il Palio dei Borghi, che prevedeche si alternano una dopo l’altra e tanto(da non perdere lae ildi sabato 22 giugno, lae ladi domenica 23, infine ladomenica 29 giugno), assomiglia per molti aspetti al mitico, ma nel contesto del piccolo paese piemontese e visto il calore della partecipazione, si rivela essere molto più suggestivo e appassionante.Palio dei BorghiVia Roma, Campo Sportivo di Via Stazione, Piazza San Bartolomeo - Airasca (Torino).21-22-23-29 giugno 2019.venerdì 21 dalle ore 18.00 alle ore 24.00, sabato 22 dalle ore 14.00 a tarda sera, domenica 23 dalle ore 9.00 alle ore 24.00, domenica 29 dalle ore 21.00 a tarda sera.ingresso gratuito.manifestazione folkloristica.consultare il sito ufficiale della manifestazione.In auto il paese è raggiungibile seguendo le indicazioni autostradali per Pinerolo ; la stazione di Airasca si trova sulla linea ferroviaria Torino – Torre Pellice; l’aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è quello di riferimento.Scopri tutti gli eventi del Piemonte