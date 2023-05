La Sagra di Maiale d'Autore a Villafranca d'Asti

Informazioni utili, date e orari dell’evento

Può sembrare una divertente parodia per la sua denominazione molto sui generis, eppureè una festa vera e molto sentita dalla comunità di Villafranca d’Asti , che nel fine settimana delporta nel centro del borgo tutto il gusto della, componente essenziale della cucina astigiana.È ormai un appuntamento classico, un cult paesano al quale partecipano ben, ognuna con il propriodi piatti a base di maiale da sottoporre ai palati dei visitatori. Qualche esempio? Laha in serbo fra le sue eccezionalità il saporitissimo crostone salsiccia, funghi e formaggio, mentre lasi presenta con il panino gourmet maiale d'autore.Lapropone i gnocchetti di patate con crema di toma, mentre San Paolo Solbrito offre gli agnolotti di maiale burro e salvia. All’appello rispondono infine lacon i suoi gonfiotti prosciutto crudo e robiola e, naturalmente, lacon gli spiedini di maiale con patate.La rassegna contempla anche uno stand che anticipa la settembrina, dove sono proposte in degustazione etichette esclusivamente dell’area, e fra di esse l’. Tra un bicchiere e l’altro, non mancano momenti di intrattenimento musicale e leper le vie del borgo. Ildella sagra è disponibile qui Maiale d’AutoreVillafranca d’Asti.12-13-14 maggio 2023.ingresso gratuito. Consumazione a pagamento.fiera enogastronomica.Venerdì 12 maggio - A cena con la brigata- Vermouth Cocchi e stuzzichini- Crepinettes con crema di carote speziate- Crema di patate con ragù bianco, tubetti fritti e fave- Brasato al Barbera e pak choy- Sorbetto di mele, limone e menta- Amaro BossoAbbinamenti con calici di vini premiati al concorso Vininvilla40 €, prenotazione obbligatoria entro martedì 9 maggio ai numeri: 3397485028 - 3474424292.Sabato 13 maggio - Maiale d'AutoreOre 19:30 Stand Pro Loco aperteA seguire spettacoli e musica in piazza.Domenica 14 maggioOre 10:30 Fiera di Primavera in via Roma con i mercatini.Ore 10:30 Sala Bordone: convegno.Ore 12:30 Apertura stand pranzo delle Pro Loco.Ore 14:30 Sbandieratori della Torretta.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito del Comune di Villafranca d'Asti e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Villafranca d’Asti.dall’Autostrada A21 uscire a Villanova d’Asti, procedere sulla SS 10 e seguire infine le indicazioni per il paese.La stazione di Villafranca-Cantarana è collocata sulla linea ferroviaria Torino – Genova.lL'aeroporto più vicino dista 40 km ed è il “Sandro Pertini” di Caselle Torinese.