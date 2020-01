La Festa del Nino di Sant'Andrea di Suasa a Mondavio

Informazioni utili, date e orari della sagra

, più precisamente in frazione, viene nuovamente riproposta la, che il weekend delfa grandissima eco nell’intera provincia diattirando frotte di persone.Il lato popolare e intrattenitivo della kermesse integralmente dedicata al– appunto il Nino – regala un insieme die soprattuttoche nellerappresenta un culto quasi assoluto.In due giornate si avvicendano e intrecciano tantee poi, focus sulla norcineria locale e il fornitissimo mercato dei prodotti tipici.La XVIII edizione della manifestazione è dedicata alla Luna con il motto "Quando il maiale indica la Luna, lo stolto guarda lo stinco", ma essenzialmente introduce il pubblico al graduale apprezzamento deirealizzati consecondoLo scopo della festa è anche quello di sottolineare un fondamento del consumo coerente di cibo, ovvero la consapevolezza alimentare che è un tema sempre più incalzante in ambito globale.Buona parte dell’evento si svolge all’interno di un’ampia tensostruttura coperta e riscaldata, che sarà il tempio dei, dellee naturalmente del. Specialità a base di maiale e momenti di confronto sulle abitudini alimentari viaggiano unanimemente sui binari dell’aggregazione sensibile ai cambiamenti culinari dei tempi che corrono, che si tuffano e si divincolano fra la moda del, le esigenze dele le necessità delLa Festa del Nino ribadisce l’orgoglio espresso dal popolo dei carnivori, ma con un occhio proteso verso l’alternativo. Intanto, però, lasciatevi incantare dal profumo delle braci accese, del grasso che scoppietta sul carbone e della carne cotta ad hoc, preda dei più golosi buongustai.La festa è organizzata dall’Associazione Pro Suasa con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Mondavio. Main sponsor Banco Marchigiano – Credito Cooperativo.Festa del NinoSant’Andrea di Suasa, fraz. di Mondavio (provincia di Pesaro e Urbino).18-19 gennaio 2020.tutto il giorno.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazioneassociazione Pro Suasa tel. 366/1685626, e-mail info@festadelnino.org dall’Autostrada A14 occorre uscire a Fano proseguendo sulla SS 3 in direzione Roma, immettersi poi sulla SS73bis/E78 con uscita a Serrungarina e da qui seguire per Orciano di Pesaro, superato il quale si arriva a Mondavio e, con le opportune indicazioni, si trova facilmente Sant’Andrea di Suasa.La stazione ferroviaria è a Pesaro, collegata al borgo tramite autobus extraurbani.L'aeroporto più prossimo è quello di Ancona.