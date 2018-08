La Festa Medievale di Mondavio e l'incendio della Rocca

Informazioni utili, date, orari per assistere alla rievocazione

Laè un inestimabile pezzo di cultura che atocca quest’anno quota 59 edizioni, essendo riproposto puntualmente dal 1959, data del suo fatidico battesimo. La sua anzianità rende questa manifestazione una delle più antiche delle Marche e il must folcloristico dell’estate.il borgo della provincia di Pesaro Urbino diventa il palcoscenico sotto le stelle in grado di ospitare più spettacoli nello spettacolo, una lunghissima catena di eventi capace di animare e sconvolgere piacevolmente un Centro Storico vorace di valorizzazione ed esaltazione dei suoi meravigliosi scorci plasmati dal suggestivo viatico rinascimentale.La festa medievale della "Caccia al Cinghiale" vive di momenti vissuti dalla popolazione con ansia e trepidazione, eccitazione, scalpitio, tutte sensazioni legittimamente suscitate dal, dai, dal, proseguendo con il, i, le concitatee la, ie diin compagnia di attori, danzatori, musici e artisti di strada, tutte maestranze impegnate a contribuire alla resurrezione di un’epoca irripetibile, l’epopea rinascimentale e i suoi antichi, rimpianti fasti.Questa importante rievocazione storica si concentra sull’episodio dell’arrivo in loco di, allora nuovo possidente del Vicariato donato direttamente dacontestualmente al matrimonio con, figlia del signore uscente. Protagonista di questa reminiscenza cristallizzata è il, un team specializzato nella comunicazione storica e teatrale e per questo in grado di offrire una dimostrazione di bravura eccezionale che si manifesta in prove di simulazione bellica, abilità, precisione, mira e creazione di coreografie davvero coinvolgenti. Chiunque si troverà ad assistere alla Caccia al Cinghiale, si sentirà catapultato da tamburellisti, vessilliferi e dame di corte in un tempo lontano, nella parentesi radiosa di un passato mai dimenticato.Il 13 agosto si imbandiscono le tavole del conviviale Banchetto, cui tutti possono partecipare (previa iscrizione, poiché ilviene poi chiuso al pubblico), dotati di costumi del ‘400 e serviti nientemeno che da ancelle, scalchi e servitori di Giovanni della Rovere con l’intrattenimento di giullari, musicisti e danzatrici. Nel medesimo giorno avrà luogo nelil mitico Bivacco, ovvero il pranzo popolano incardinato su semplici ma sostanziose portate, l’insalutazza d’erbe, l’insaleggiata di cipolle, frictata verde, zuppa di farro, misticanza di carne allo spiedo e frictelle de salvia.Per tutta la durata della manifestazione rimarranno aperte le taverne del centro storico, vale a dire la, la, lae la, che presenteranno in degustazione piatti tipici come le pappardelle al cinghiale, panini con la porchetta, torta delle ninfe e tanto vino bianco e rosso.La tre giorni ricca di eventi sensazionali si conclude la sera di Ferragosto con lo, ie lo spettacolare, naturalmente simulato.Rievocazione Storica “Caccia al Cinghiale”Piazza della Rovere, Piazza Matteotti, fossato della Rocca – Mondavio (Pesaro e Urbino)dal 13 al 15 agosto 201813 agosto dalle 19.00 a tarda notte, 14 agosto a partire dalle ore 18.30, 15 agosto dalle ore 17.30 fino a tarda seraingresso 13 agosto € 5.00, 14 e 15 agosto € 7.00 adulti, € 5.00 bambini, gruppi min. 30 persone, € 13.00 biglietto + posto a sedere; banchetto rinascimentale prenotabile al costo di € 80.00 (€ 70.00 per gruppi di almeno 10 persone) comprensivo di cena, spettacoli riservati, affitto costumi; bivacco accessibile al costo di € 25.00rievocazione storicaconsultare il sito ufficiale , disponibile anche per le prenotazioniconsultare la pagina Facebook dedicata o contattare la Pro Loco al tel. 0721/97102, indirizzo mail turismo@mondavioproloco.it Dall’Autostrada A14 bisogna uscire a Fano, continuare sulla SS 3 in direzione Roma, proseguire sulla SS73bis/E78 uscendo a Serrungarina e da qui procedere per Orciano di Pesaro, superato il quale si arriva a Mondavio; la stazione ferroviaria è ubicata a Pesaro e collegata al borgo grazie ad autobus extraurbani; l’aeroporto più vicino è quello di Ancona.Scopri tutti gli eventi delle Marche