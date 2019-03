La Festa dell'Asparago e della Fragola a Gardigiano di Scorze'

Informazioni utili, date e orari della sagra

Una rondine non fa primavera… ma due sì. L’e lasono a, piccola frazione del comune di Scorzè , i prodotti che inaugurano la bella stagione ergendosi a esclusivi protagonisti di una festa giunta nel 2019 allaed è dunque ormai una consolidata tradizione echeggiante nell’intera provincia di Venezia Artisti, artigiani, agricoltori e commercianti si danno appuntamentoalla mostra mercato che di asparagi e fragole sovrabbonderà letteralmente, entro una cornice definita da intrattenimenti musicali e avvenimenti sportivi. Colore, sapore e sostanza sono i segni distintivi di due punte di diamante del paniere agricolo territoriale, da assaggiare e gustare in unoricco, anzi ricchissimo di proposte al servizio del palato del visitatore, nella fattispecie alcune succulentecome il risotto agli asparagi e il risotto alle fragole, due primi da non farsi sfuggire.Laha in serbo un menù piuttosto variegato e alla portata anche di chi risulta più incline al piatto classico, citiamo quindi le penne al ragù o amatriciana, pesce fritto, parmigiana e, poi, polenta, salumi e formaggi.A questa offerta vanno aggiunte le, dell’e le, fra le quali l’escursione naturalisticadi domenica 12 maggio, per la quale occorre prenotarsi chiamando l'al tel. 0422/595780.La Festa dell’Asparago e della Fragola è organizzato tutti gli anni dallaFesta dell’Asparago e della FragolaGardigiano di Scorzé (Venezia).dal 10 al 19 maggio 2019.tutte le sere e domenica anche a pranzo.accesso gratuito, tariffa menù a portata.festa enogastronomica.contattare la Pro Loco di Scorzé al numero di telefono 041/446650 o all’indirizzo mail info@prolocoscorze.it consultare la pagina Facebook dedicata.Scorzè è ubicata all’intersezione fra la SR 245 Castellana e la SR 515 e si raggiunge uscendo a Padova Est dall’Autostrada A4, seguendo successivamente le indicazioni per Treviso; in treno bisogna arrivare alla stazione ferroviaria di Noale – Scorzè; l’aeroporto di riferimento è l’”Antonio Canova” di Treviso ma risulta agevole anche il “Marco Polo” di Venezia.Scopri i principali eventi del Veneto