La Festa del Radicchio a Rio San Martino di Scorzè

il borgo diin provincia di Venezia si dedica anima e corpo alla celebrazione di una delizia dell’orto, il Radicchio Rosso di Treviso che vanta l’Indicazione Geografica Protetta in virtù della sua bontà, l’innata versatilità e le proprietà uniche che lo contraddistinguono fin dalla prima coltivazione.Laè non solo un singolare trionfo di sapori, bensì un appuntamento impregnato di storia, cultura e tradizione locali con appendici su un territorio più vasto nell’ambito dell’hinterland veneto.Le rassegne “” e “” vogliono essere delle vere e proprie estensioni d’attenzione, tali da far rientrare nel clamoroso paniere tutta una serie di altre leccornie di cui la terra e il devoto lavoro del contadino ci fanno generosamente dono, un esempio è ilE se questa e altre prelibatezze puntano a soddisfare i palati più esigenti e raffinati, allora è in primis la fame a essere sedata e “scacciata” dalla sensibilità di una festa che non vuole soltanto limitarsi all’osanna culinario bensì estende il proprio sguardo a contesti meno felici pensando a perseguire laattraverso parentesi come le serate evento a sfondo benefico.La Festa del Radicchio qui a Rio San Martino di Scorzé si traduce in reunion diad alto tasso qualitativo,in cui si ritrovano i grossi produttori e un concorso coinvolgente gli istituti alberghieri, il, con la serata presentata da Luca Sardella (ospite d'onore lo chef stellato Filippo Saporito).Le grandi novità dellaarrivano dagli, dai quali ogni anno transitano delle particolarità che fomentano una più che giustificata curiosità, ovvero quella per lee l’, la prima birra al radicchio, da provare.Si mangia, si beve e si canta sulle note di musiche popolari, melodie moderne e spettacoli concertistici condotti da abili orchestre.Festa del Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.Rio San Martino di Scorzé (Venezia).dall'8 al 24 novembre 2019 (chiuso il 12, 19 e 20 novembre).ingresso gratuito.sagra.dal lunedì al sabato apertura stand enogastronomici alle ore 19;la domenica apertura stand alle 12 e alle 18:30.maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale del Comune, contattando la Pro Loco al tel. 041/446650 o sulla pagina Facebook dedicata all’evento.posta all’intersezione fra la SR 245 Castellana e la SR 515, Scorzè si raggiunge uscendo a Padova Est dall’Autostrada A4 e seguendo le indicazioni per Treviso.La stazione ferroviaria di riferimento è Noale – Scorzè.L’aeroporto più vicino è l’”Antonio Canova” di Treviso, ma è comodo anche il “Marco Polo” di Venezia.