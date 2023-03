La Festa del Mandorlo in Fiore a Naro: Primavera narese

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Era il lontano 1937 quando a Naro , una piccola cittadina in provincia di, si celebrava la prima edizione della. Nata dall’idea del conte Alfonso Gaetani e organizzata con la collaborazione dell'istituto delle suore della Carità, la festa della, rievocava il mito di Proserpina e l’arrivo della primavera con carretti rivestiti di fiori e figuranti vestiti di pizzo e seta, per una grande festa in grado di accendere la Valle del Paradiso e tutti i comuni vicini.Due anni dopo, per l'occasione, venne allestito un carro colorato con le figure della tradizione siciliana diretto verso il Tempio della Concordia. Da allora lavenne, dando vita alla kermesse floreale più famosa dello stivale.Per ricordare chi ha dato i natali a uno dei più grandi festival folkloristici italiani, qui si continua a celebrare la primavera narese con un programma congiunto a quello della sagra di Agrigento. Così, come ultimo appuntamento della kermesse, si svolgono a Naro ile il, con tantissime nazioni partecipanti. Qui trovi il programma completo della Sagra del mandorlo in Fiore (pdf) : Sagra del Mandorlo in Fiore - Festival Internazionale del Folklore: Naro (Agrigento).: 13 marzo 2023.: ingresso libero.: ore 10 parata dei gruppi folklorici nell'ambito del 65° Festival Internazionale del Folklore.Maggiori informazioni sul sito ufficiale pagina Facebook dedicata.: siamo a circa 30 km da Agrigento, da dove per raggiungere Naro è sufficiente seguire la SS576.