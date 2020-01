La Sagra del mandorlo in fiore ad Agrigento, Valle dei Templi

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Giunge alla 75° edizione una delle sagre più popolari della: stiamo parlando della, in programmanel centro storico die nella suggestiva location della Valle dei Templi , patrimonio Unesco dal 1997.Nata a Naro nel lontano 1934 dalla creatività del Conte Alfonso Gaetani, la manifestazione è una celebrazione della primavera agrigentina, una stagione dai colori unici per via di quel manto di alberi di mandorli che ricoprono la valle.La kermesse ospita il– giunto alla sua 65° edizione – con esibizioni dei gruppi folk internazionali, spettacoli edelle tipicità locali.La festa prevede, tra i tanti appuntamenti, la suggestiva fiaccolata (4 marzo) nella Valle dei Templi al tramonto, che porta dritti al tempio di Concordia per l’accensione della fiaccola dell’amicizia. La chiusura della festa prevede invece unacon ie le, prima della cerimonia di assegnazione delche premia il miglior gruppo folcloristico.La Festa del Mandorlo in fiore si apre anche quest’anno con il, giunto alla sua 20° edizione.Da non perdere come evento corollario alla festa anche la, la, dove i ristoratori di Agrigento enfatizzando la mandorla con la preparazione di pietanze di assoluta eccellenza e di alta cucina.: Sagra del Mandorlo in Fiore: Agrigento e Valle dei Templi (Sicilia).: dal 28 febbraio all'8 marzo 2020.: spettacoli a pagamento.: sagra folcloristica e gastronomica.: maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.: siamo sulla costa sud della Sicilia; da Palermo (130 km) seguire la SS121 con uscita Agrigento/SS189.Da Trapani/Erice prendere la SS115.Da Siracusa seguire l'autostrada Catania-Palermo e dopo Enna, l’uscita verso la SS640.