La Mostra Woodstock freedom ad Asolo

Dalalsarà protagonista ad Asolo, in provincia di Treviso, lo splendido percorso espositivo "", propriosi celebra quell'evento con un'esposizione imperdibile che racconta quei momenti attraverso una selezione accurata dima ancorae significativedi artisti comeIle ladisaranno i luoghi ideali per ospitare questa esclusiva mostra, organizzata proprio dallae dall'agenziasudiSarà una mostra questa capace di stimolare e provocareche vuole ripercorrere ie leche caratterizzarono ilche fece da sfondo al mitico evento del 15 agosto 1969."Woodstock: freedom" attraversa ogni aspetto culturale di quello che fu un periodo rivoluzionario capace di stravolgere e cambiare parametri, riferimenti, insomma la vita di un'intera generazione che più non si riconosceva negli schemi e negli esempi dei propri genitori.per rivivere un periodo unico, questo è ilal quale il grande pubblico è chiamato; un invito ad immergersi nelleper comprendere le motivazioni storiche e sociali che portaronoa vivere iche sarebbero diventatiUnacome la definisce proprio Matteo Vanzan che l'ha progettata e che si sviluppa attraverso l'esposizione di pezzi significativi e unici, come la selezione di dischi in vinile tra i quali, fotografie e filmati, per arrivare alladeglicon la sua parte preziosa di rivoluzione, rappresentata qui da opere quali, per esempio.Woodstock: freedom23 febbraio al 12 maggio 2019Dove: Museo e Torre civica di Asolo (TV)venerdì: 15.00 – 19.00; sabato, domenica e festivi: 10.00 – 19.00intero euro 10,00 + prevendita