La Festa del Polentone a Castel di Tora

Situato in posizione dominante sul, Castel di Tora non è solo uno dei, ma è anche il luogo in cui ogni anno, nel giorno della prima domenica di Quaresima, si ripete un appuntamento che è ormai divenuto imprescindibile per gli abitanti del posto, tanto che quest'anno ricorre il centenario (1920-2020): si tratta della, manifestazione popolare che celebra il piatto più rappresentativo del paese in provincia di, ovvero la polenta.La festa si svolgeSiamo appena all’inizio della Quaresima, eppure la tentazione di commettere un peccato di gola è grande: qui la polenta viene condita con aringhe, tonno, baccalà e alici, che impreziosiscono il sugo di magro preparato dalle signore del paese.Questa tradizione culinaria locale è talmente antica e radicata, da far sì chesia ufficialmente membro dell’Associazione Culturale dei “Polentari d’Italia”.Lae il momento in cui viene servito sono uno spettacolo: i grandi paioli fumanti, che fino a quel momento erano mescolati con i bastoni da almeno due persone, alle ore 12 vengono sollevati dal fuoco e rovesciati sui tavoloni, dove i volontari preparano i piatti.Comincia così la distribuzione all’interno di una struttura al coperto presso il parcheggio "A.Massimi" e continua fino a esaurimento scorte, comunque entro le ore 17.La giornata è animata da musica e folklore, ma anche dal mercatino dei prodotti agroalimentari e dell’artigianato.Festa del PolentoneCastel di Tora (Rieti).domenica 1 marzo 2020.il polentone è servito a partire dalle ore 12.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.ingresso gratuito.Castel di Tora sorge sul Lago del Turano, circa 30 km a sud di Rieti, da dove si raggiunge percorrendo la SP31 e la SP34 fino al lago, dove si trovano le indicazioni per il paese.