La Sagra degli Strigliozzi a Castel di Tora

Laè un evento che qui a Castel di Tora , affacciato sul Lago del Turano e considerato uno dei borghi più belli del Lazio , si ripete ogni ultima domenica di settembre.L'appuntamento di quest'anno è dunque fissato per: si tratta di una festa culinaria dedicata alla cucina tipica locale del territorio reatino che compie ben ventidue primavere.Al centro della kermesse gli strigliozzi, unafatta a mano dalle donne del paese così come vuole la più antica tradizione, preparata con farina di grano duro e condita con tantoCome di consueto si inizia intorno alle 12:30 a distribuire gli strigliozzi in un’ampia area al coperto nel parcheggio largo Massimi; ovviamente non solo pasta da gustare ma anche, buon vino locale,e tantelocali, mentre per le vie del centro si snoda ildei prodotti agroalimentari del territorio.Durante la Sagra degli Strigliozzi sono previste escursioni e visite guidate alla; segnaliamo infine che Castel di Tora è uno dei comuni sulla Strada del Tartufo e della Castagna.: Sagra degli Strigliozzi: Castel di Tora (Rieti),: 29 settembre 2019.: dalle 12:30.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una trentina di chilometri a sud di Rieti ; per raggiungere Castel di Tora è possibile seguire l’A24 con uscita Carsoli – Oricola, seguire la direzione Rieti, attraversare Monte di Tora e continuare fino a Castel di Tora.