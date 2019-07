Mangiando sotto le stelle a Castel di Tora

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Il meglio della gastronomia reatina sotto il luccichio di una volta stellata.È quanto promette la 14° edizione di Castel di Tora , uno dei borghi più belli del Lazio , affacciato sulle rive del Lago del Turano, a sua volta ritenuto uno dei laghi più belli della regione Qui sabato, dalle 19, prende il via un percorso gastronomico con tanto di massaie, trasformate per l’occasione in novelle cuoche, che deliziano i palati dei visitatori con i migliori piatti della tradizione Sabina: trippa alla romana, fagioli con le cotiche, pizze fritte, arrosticini, salsicce alla brace e una specialità tipica del Turano, la paranza con filetto di persico reale.In occasione della manifestazione si svolge anche la 21° serata delle Pizze Fritte.Terminata la cena, non resta che volgere poi lo sguardo all’insù epunteggiata dalle costellazioni dello Zodiaco e dalle mille luci della Via Lattea; fino a tarda notte il divertimento è garantito con i numerosi intrattenimenti musicali e gli spettacoli folcloristici.Mangiando sotto le stelle è solo uno degli eventi clou dell’, durante la quale è bello girare per le vie del piccolo centro storico alla scoperta di vicoletti che si aprono su graziose piazzette, tra archi, scalinate, grotte e cantine scavate nella roccia.: Mangiando sotto le stelle: Castel di Tora (Rieti).: 17 agosto 2019.: dalle 19.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco o sulla pagina Facebook ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo a una trentina di chilometri a sud di Rieti , da cui Castel di Tora è raggiungibile seguendo la Statale Salaria SS4.