Lidi di Comacchio: cosa vedere assolutamente

Cosa fare e cosa vedere nei Lidi Ferraresi di Comacchio

Come arrivare ai Lidi di Comacchio

Una lingua di sabbia lunga 25 km, l’che ne bagna le voluttuose papille granulose definendo estesi arenili e una sequela di fondali a misura di bambino. Tutto questo è meraviglia pura inscritta in un ideale triangolo di perle cittadine dichiarate da tempo immemore, ovvero Ferrara, Ravenna (Emilia-Romagna) e Venezia (Veneto). L’arco litoraneo cui fa da cornice l’incantevolesi tassella di gemme che affacciano sul mare traendone energia imperitura, tradotte nei sette, altresì denominati, che hanno collezionatodal 2012 al 2016.Ognuno di essi possiede determinate particolarità, innate caratteristiche e unicità concordi su un target esplicito costituito da frange turistiche che hanno le idee ben chiare su dove e come trascorrere le proprie. Divertimento, relax, aree benessere e zone per l’attività sportiva sono corredi richiestissimi da famiglie e gruppi di giovani, uniti alla capacità di, aumentatanelle proposte. Soggiornando ai Lidi di Comacchio si è sicuri di avere tutto ciò che occorre per passare giorni, settimane o addirittura qualche mese (per chi ne ha la possibilità, n.d.r.) disconnessi completamente dalla routine e dalla quotidiana frenesia che governa i consueti ritmi di vita sociale.È un contesto che si riempie die diavvalendosi dinonchéentro pinete adombranti che schermano dal solleone garantendo un fresco irreale,e naturalmenteche davvero pensano a tutto, anche a fornire al turista canoe, motonavi, moto d’acqua, biciclette e delizie da unadi consolidata tradizione. Se invece cerchi un alloggio in zona qui trovi le migliori case in vendita ai Lidi Ferraresi Oltre che perdersi tra ledei canali del centro storico di Comacchio , la risposta risiede innanzitutto nella scelta del lido in cui “spiaggiarsi”: come detto sono ben sette, sorge così l’imbarazzo nel prediligere l’uno piuttosto che un altro.Ilha dimostrato un attaccamento viscerale alle origini palesandosi inviolato, intonso, legato al suo aspetto degli albori contemplante l’intensissimo verde del, ie leche infoltiscono la, di norma visitabile sia a piedi che biciclettando in allegria. Loè tuttora navigabile, sempre in auge fra gli escursionisti, inoltre il lido s’impernia su unin prossimità del ponte, principale punto di incontro per gli appassionati di kitesurf e windsurf.Ilconiuga l’amenità delcon la sconfinatezza del mare aperto, tessuti acquei che ben si prestano alla pratica di diversiconcernenti l’elemento liquido. Siamo peraltro in una zona che rileva la presenza straordinaria dei docili e bianchi, cavalli di razza che risiedono in un’oasi garante della loro indomita libertà. C’è chi in questo lido si concede un’immersione nele nellafavoriti da un clima marino assai benefico, e chi preferisce tuffarsi nel passato visitando il, rifugio dell’eroe dei due mondi e della compagna Anita il 3 agosto 1849.Ile ilvengono presi d’assalto dai nuclei famigliari con bambini al seguito, questo per le tante attrezzature, i giochi, i bagnini più qualificati e il sommario clima di spensieratezza. Lesi trovano veramente a un palmo di mano, il mare degrada dolcemente e la sera è un ulteriore momento da vivere fra, tanti graziosie, non ultimo, un elettrizzanteil bello sta nel cenare al tramonto e ad ora più tarda in uno dei tantissimi ristorantini nei cui menù il fiore all’occhiello è il tesoro del mare, il, frutto di un’attività primaria, la: le battute giornaliere o notturne alla ricerca di prelibate risorse ittiche foraggiano una moltitudine didove la merce sui banchi trasuda freschezza e un’eterogeneità incredibile.I Lidi di Comacchio vivono tanto alla luce del sole quanto a quella della luna, fra aperitivi, spettacoli e piazze che celebrano un after hour a oltranza. In tale ambito fa da capofila il, che aggiunge alla ricchezza di locali un costrutto architettonico di tutto rispetto, poggiante su archi, obelischi e gazebi intrisi di gusto neoclassico. Dal canale di Porto Garibaldi si giunge al porto turistico di, e poco più avanti si inanellano le spiagge che fanno a gara per proporre tornei die lezioni di gruppo inerentiIl più appartato ed elegante è certamente il, attorniato da una vecchiae percorso da strade distinte, vicoletti signorili e slarghi sui quali si protendono villette e case con superbiestremamente curati per l’ordine e il decoro urbani. Qui si riuniscono grandiche accedono direttamente al mare e dunque al litorale al centro di una spirale vorticosa di divertimenti, graditi anche al maestro, pittore italiano al quale è stato dedicato uncon sede in quella che era al tempo la sua abitazione di villeggiatura.Dal Lido Spina ci si può recare comodamente a, oasi naturalistica famosa per i suoi splendidi. Si precisi che tutti i lidi possiedono spiagge e strutture. Chi ama un po’ di tranquillità deve posare il proprio telo sulla sabbia della, un tratto di mare di tre chilometri scevro di stabilimenti balneari in cui fruire dei suoni della natura e della pace lambita solamente dalla lieve brezza che accarezza il giorno.Analizzando per esteso il territorio, troviamo moltissimi altri punti di interesse, per esempio l’ Abbazia di Pomposa nell’hinterland di Codigoro , e poi le ridenti. Specialità gastronomica è l’I lidi sono raggiungibili tramite il raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi oppure percorrendo la SS 309 Romea che fa da litoranea; la stazione ferroviaria più vicina a Comacchio dista 22 km ed è quella di Ostellato ; numerosi gli autobus che collegano le principali città ai lidi e fra questi le linee 1, 2, 4 e 10; gli aeroporti più vicini sono il “Guglielmo Marconi” di Bologna, il “Luigi Ridolfi” di Forlì e il “Federico Fellini” di Rimini.