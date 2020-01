Happy Cheese, gli aperitivi sulle Dolomiti

Informazioni utili, date, orari degli Happy Cheese

Calendario delle aperture

È l’più famoso e partecipato delle Dolomiti , un evento che nel più romanticoconiuga la contemplazione delle vette innevate, il sapore vivace di chicche gastronomiche e un pizzico di mondanità gradito a chi fa delun elegante modo di vivere l’evasione dal contesto d’appartenenza.ha un nome che si commenta da solo, rivelando tuttavia ben più di un “felice formaggio”, bensì un connubio di squisitezze e luoghi che si accordano formando sodalizi fra persone e ambiente montano.Laddove imperano, vasti biancori di neve e cime sovrastanti ci si ritaglia l’imperdibile occasione di ritrovarsi, ben coperti, occhiali da sole al viso e crema protettiva sulle labbra (e gli immancabili sci sulle spalle) a una distintiva degustazione die stuzzicherie in stile, sorseggiando il vino Trento DOC in un calice baciato dal sole, oppure un sano bicchiere di birra artigianale.In varie location dellae atorna l'appuntamento con Happy Cheese, i golosi aperitivi che fanno gola e tendenza, con appuntamenti speciali Gourmet, Sound e Taste the Sunset, ma anche occasioni per l'Après Ski, for Family e Cheese&Pizza.Si cominica da(25 gennaio ore 17, Piaz de Ramon), per spostarsi ail 29 gennaio con tre appuntamenti (rispettivamente Rifugio Tognola ore 11:30, a La Stube Ristorante Birreria ore 17:30 e alla Pizzeria Ristorante Sass Maor ore 19:30), per poi riprendere qusto speciale itinerario del gusto con il suggestivoil 15 febbraio ancora da San Martino di Castrozza, prima di spostarsi a(21 febbraio) e proseguire il tour in Val di Fiemme e Val di Fassa fino al 28 marzo, secondo un calendario che riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto.HappyCheeseSan Martino di Castrozza e varie località della Val di Fiemme e Val di Fassa (Trentino-Alto Adige).dal 25 gennaio al 28 marzo 2020.HappyCheese Taste the Sunset: l’emozione dell’Enrosadira da € 15HappyCheese Après Ski da € 7HappyCheese Sound con musica dal vivo da € 5HappyCheese for Family: aperitivo per grandi e piccini da € 5HappyCheese & Pizza: pizza e birra artigianale trentina da € 15Riduzioni per i bambini.25 gennaio Moena29 gennaio San Martino di Castrozza15 febbraio San Martino di Castrozza21 febbraio Cavalese, Alpe Cermis25 febbraio San Martino di Castrozza26 febbraio Pera di Fassa27 febbraio Passo Rolle29 febbraio San Martino di Castrozza4 marzo Canazei, Sass Pordoi6 marzo Predazzo7 marzo Predazzo, Latemar8 marzo Cavalese, Alpe Cermis14 marzo Bellamonte Lusia18 marzo San Martino di Castrozza21 marzo Vigo di Fassa, Ciampedie28 marzo Passo San Pellegrino e Pozza di Fassadal 21 al 28 marzo Vigo di Fassa e Pozza di Fassa.Maggiori informazioni e programma completo con location e orari sul sito ufficiale Per ulteriori informazioni contattare ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi al tel. 389/4885911per arrivare a San Martino di Castrozza ci sono molteplici modi, ma si consiglia in particolare la percorrenza dell’Autostrada A22 con uscita a Trento Sud e proseguimento su SS 47 della Valsugana, SS 50bis in direzione Feltre/Belluno fino ad Arten e SS 50 per Primiero, San Martino e Passo Rolle.La stazione più vicina (45 km) è asulla linea ferroviaria– Calalzo, collegata a San Martino da autobus della società Trentino Trasporti.Gli aeroporti die disono quelli di riferimento.