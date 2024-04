La Sagra della Falia e broccoletti a Priverno

Informazioni, date e programma della Sagra della Falia

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il suo profumo si sente ben vivo quando è il vento ad accarezzare insistentemente le punte collinari della Valle dell’Amaseno. A, perla della provincia di, la Falia rappresenta l’apice di un comparto – quello gastronomico – che fa della cucina autoctona un autentico pezzo di paradiso in terra laziale. Per conoscerne il sapore e innamorarsene non bisogna lasciarsi sfuggire lache solitamente si tiene puntualmente a inizio marzo chiamando a raccolta la gente del posto, frotte di giovani e tanti turisti. Quest'anno, tuttavia, a causa del maltempo è stata rinviata e la nuova data nel calendario èLa sagra è principalmente un’occasione di festa, di ritrovo e aggregazione, di curiosità che gravita intorno alla protagonista della manifestazione, la Falia, una prelibatezza ottenuta da un particolare impasto che incrocia la genuinità del pane e l’indiscutibile appeal della pizza rievocando la(specialmente il modo di approvvigionarsi dei pastori, che erano soliti consumare in piena campagna il loro boccone), ma in perfetta linea con l’evoluzione della favolosa arte bianca. All’esclusivo “pane-pizza” vengono accostati i broccoletti e talvolta le salsicce locali.Lasi svolgein, mettendo in scena l’ideale incontro fra intrattenimento e sapore, articolato in raduni, passeggiate per i vicoli del paese, fragorosi balli popolari, giochi e musica. Le eccellenze enogastronomiche privernati, la falia e i broccoletti coltivati nella Valle dell’Amaseno, conosciuti con il nome di “Spadoni”, diventano i grandi protagonisti di una delle feste più importanti della tradizione locale.Il programma comincia già dal mattino (ore 9) e prosegue fino a sera tra pedalate in mountain bike dell’associazione Pisolo Bike, raduni di motori di Vespa club e di musica popolare con musicisti provenienti da varie regioni italiane, ma anche ovviamente la cucina, le iniziative culturali e le passeggiate nei vicoli a cura dei Musei Archeologici di Priverno. A partire dall’ora di pranzo (ore 12) si assaggiano le specialità locali, mentre dalle ore 15:30 si possono degustare la falia e i broccoletti fino ad esaurimento scorte. La festa è animata dagli spettacoli e i concerti di musica popolare dei Viatores e dei Salta Pizzica.Novità di quest'anno è il(ore 10), con canti suoni e balli itinerari in libertà per le vie del paese.Sagra della Falia e BroccolettiPiazza del Comune, Priverno (Latina).7 aprile 2024.ingresso gratuito.sagra gastronomica.- Stand di prodotti tipici locali degustazione falie e broccoletti, musica, giochi popolari e danze.- Ore 9 Raduno in Piazza del Comune per passeggiate.- Dalle ore 10 Raduno di Musica Popolare.- Dalle ore 11 Viatores (musica popolare).- Ore 12 Degustazione di prodotti tipici locali.- Ore 15 Giochi Popolari.- Dalle ore 15:30 Distribuzione falia e broccoletti.- Dalle ore 16:15 spettacolo "I Salta Pizzica".- Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della manifestazione o contattando il Comitato Sagra Falia e Broccoletti al 328 2479922 oppure scrivendo un'e-mail a assinsiemepriverno@alice.it.da Roma, percorrere l’Autostrada A1 fino alla svincolo di Frosinone e continuare sulla SS156.La stazione di Priverno-Fossanova è ubicata sulla linea ferroviaria Roma – Napoli.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.Si può giungere direttamente a Priverno anche attraverso la Via Francigena partendo da Fossanova (Stazione ferroviaria o Borgo).Per chi viaggia in camper c'è un’area sosta attrezzata nel centro urbano.